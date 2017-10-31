«ФК Открытие» пропустил срок выплаты купона по бондам М. Стулов / Ведомости

Держатели субординированных евробондов «ФК Открытие» с погашением в 2019 г. не получили купон. Согласно проспекту выпуска, выплаты должны были начаться 26 октября.

Двое держателей пожаловались, что ни у них, ни у трасти BNY Mellon Corporate Trustee нет информации о выплате купона. Один из собеседников указывает, что фактически банк допустил дефолт, так как не перечислил средства платежному агенту. Другой указывает, что трасти уже обратился к нему, чтобы подтвердить, что выплата не была произведена, так как прошли все сроки.

Представитель «Открытия» подтвердил, что выплаты не производились. В соответствии со статьей 25.1 закона «О банках и банковской деятельности» проценты по субординированным инструментам не выплачиваются в случае снижения норматива достаточности капитала ниже определенного уровня. Так как этот триггер ранее сработал, выплата купона не осуществлялась, – указал он.

В конце сентября котировки бондов рухнули – зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что позиция ЦБ сводится к тому, что все субординированные обязательства должны быть либо списаны, либо конвертированы в капитал. «По отдельным субординированным кредитам или депозитам, которые были заключены до вступления в силу этого закона, идут судебные разбирательства. Но здесь мы предпочитаем все-таки отстаивать нашу позицию, в дальнейшем суды принимают решение», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Под списание могут попасть два выпуска субординированных еврооблигаций (на $500 млн и $300 млн с погашением в 2019 г.), которые были выпущены до принятых в 2014 г. поправок, позволяющих списывать старые долги в случае санации. 31 октября суборд на $500 млн торговался на уровне 16,1% от номинала, суборд на $300 млн – 11,8%, свидетельствуют данные Bloomberg. Доходность бумаг составляла 209 и 207% соответственно.

Инвесторы надеются оспаривать списание бумаг в лондонском арбитраже (LCIA) – им удалось консолидировать более четверти выпуска: почти $150 млн из $500 млн, рассказывали «Ведомостям» два держателя этих бумаг. Коалиция объединяется вокруг Baker McKenzie, которой, по собственным оценкам, удалось объединить более 25% держателей.

Представитель ЦБ от комментариев отказался.