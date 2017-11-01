Аналитики ЦБ придумали экономический показатель на основе Big Data Е. Разумный / Ведомости

Рост или снижение экономической активности в России можно прогнозировать на основе публикаций СМИ, а не только данных официальной статистики, считают аналитики ЦБ.

Первый такой показатель представлен в опубликованном регулятором исследовании (может не отражать официальную позицию ЦБ). Опережающий индикатор экономической активности в России строится на базе ежедневного анализа новостных сайтов с применением машинного обучения. Он позволяет оперативно оценивать ситуацию в экономике до публикации официальной статистики, но пока он «авторский» — об официальном индикаторе ЦБ речь не идет.

Аналитики проанализировали около 50 000 ежедневных новостей с некого экономического интернет-ресурса, опубликованных с января 2014 г. по август 2017 г. Всего было выделено 50 ключевых тем, в основном связанных с валютным курсом, нефтью, банковским сектором, ситуацией в США, затем определена их позитивная или негативная тональность. На основе этих данных аналитики построили индикатор, который смог достаточно точно предсказать движение индекса экономической активности PMI.

Индикатор для новой реальности

О том, что ЦБ подготовил индекс экономической активности на основе контекстного анализа новостных сайтов, в августе сообщал Bloomberg директор департамента исследований и прогнозирования регулятора Александр Морозов. Официальная статистика «запаздывает», отмечается в исследовании: например, данные о росте ВВП публикуются раз в квартал с задержкой в 1-1,5 месяца после его окончания — с такой скоростью невозможно отследить экономическую динамику и быстро принять эффективное решение.

Цифровой информации в мире все больше — это и сайты интернет-магазинов, и сайты по поиску работы, и социальные сети, и блоги — она многообразна и оперативна, что дает возможность разработать показатель более точный, чем официальная статистика. Аналитические показатели на анализе Big Data дают экономистам максимально оперативную и полную информацию, подчеркивает ЦБ, такой анализ активно развивают зарубежные центробанки.

Регулятор намерен анализировать большие данные, собранные из социальных сетей и онлайн-магазинов, и создаст «целую линейку» индексов с использованием big data – по экономической активности, опережающий показатель по рынку труда, также индекс ценового давления, говорил летом Морозов.