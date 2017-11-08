Центробанк готов брать на санацию новые крупные банки

В октябрьском обзоре российского банковского сектора рейтинговое агентство Fitch указало, что в ближайшие четыре года число банков может сократиться вдвое – до 300 М. Стулов / Ведомости

Механизм санации может понадобиться Центробанку и для других крупных банков. Об этом сообщил 7 ноября первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, отвечая на вопрос, есть ли еще крупные банки, которые могут быть санированы аналогично Бинбанку и «ФК Открытие».

«Не исключаем возможности дальнейшего применения нового механизма оздоровления. Он создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут быть сейчас, а могут обнаружиться позднее», – передал «Интерфакс» слова Тулина. По его мнению, Центробанк часто оказывается перед трудным выбором – отзывать лицензию или заниматься финансовым оздоровлением. Оба решения ведут к убыткам для общества. «Вопрос, как они будут распределены между различными участниками экономической жизни: банковский сектор на себя возьмет большую часть убытков, или плательщики налогов, или все население», – указал Тулин.

В начале августа Тулин в интервью ТАСС заявлял, что регулятор не ожидает в будущем серьезных негативных событий в банковском секторе, прежде всего отзыва лицензий у крупных банков. Однако в конце августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие», в сентябре – о санации Бинбанка. Эти банки были упомянуты в августовском письме директора по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-капитал» Сергея Гаврилова, который говорил о том, что четыре крупных частных банка – кроме названных это МКБ и Промсвязьбанк – могут испытывать финансовые проблемы, и посоветовал «дистанцироваться от риска».

В пятницу, 3 ноября, совладелец банка Дмитрий Ананьев в интервью Reuters рассказал, что вторая половина года складывается не самым простым образом из-за того, что банк вынужден сосредотачиваться на удержании клиентов и аккумулировать дополнительную ликвидность на банке. Но за помощью в ЦБ он обращаться не намерен. «Мы не ведем никаких переговоров (с ЦБ) и не планируем их вести», – цитирует Ананьева Reuters. При этом в конце октября Ананьевы (Дмитрий и его брат Алексей) передумали объединять Промсвязьбанк с банком «Возрождение», объясняя это тем, что «объединение может быть неправильно трактовано рынком и не нести положительной коннотации» на фоне «национализации крупных частных банков».

Ранее Центробанк уже допускал новые драмы в банковском секторе. «Я вполне допускаю ситуацию, когда может быть принято решение и об отзыве лицензии у достаточно крупного банка», – говорил в конце октября зампред ЦБ Василий Поздышев.

Впрочем, самое худшее, отмечает Тулин, уже свершилось – признание финансовой нестабильности Бинбанка и «Открытия». «Главная цель наша – не допустить финансовой дестабилизации на макроуровне, для этого создан фонд. Вдруг если такие банки появятся в будущем, мы уверены, что это не приведет к финансовой дестабилизации, – цитирует слова Тулина «Интерфакс». – У нас теперь есть механизм, раньше его не было».

В октябрьском обзоре российского банковского сектора рейтинговое агентство Fitch указало, что в ближайшие четыре года число банков может сократиться вдвое – до 300. Впрочем, для обслуживания российской экономики было бы достаточно и 50 банков. С начала расчистки банковского сектора в 2013 г. и по 1 сентября 2017 г. 346 банков лишились лицензий, 35 – прошли процедуру санации. Новый механизм санации Fitch считает более эффективным. Согласно новой схеме Фонд консолидации проводит рекапитализацию проблемных банков так, чтобы они сразу выполняли все регулятивные требования. Это должно привлечь более сильных покупателей, в то время как в старом механизме покупателями нередко выступали слабые банки. Однако рост доминирования госбанков может усилить зависимость сектора от власти, так как большинство госбанков нуждается в регулярной господдержке. Со времени кризиса 2008 г. власти предоставили им либо заложили в бюджет поддержку капиталом на сумму около 2 трлн руб., и это помимо расходов в размере 2,7 трлн руб. на санацию или выплату компенсаций вкладчикам обанкротившихся и санированных частных банков.

Российский банковский сектор сильно сконцентрирован и на топ-50 банков приходится около 90% всех активов, отмечает аналитик S&P Дмитрий Назаров. Однако цель ЦБ – не довести число банков до определенного количества, а очистить сектор от банков, несущих высокие риски, указывает он: «Мы видим усиление надзора за банками со стороны ЦБ и ожидаем сокращения количества банков. При этом отзыв лицензии у системно значимого банка может сам по себе привести к дестабилизации финансовой системы, а новый механизм позволяет оздоравливать банки, сохраняя непрерывность их деятельности».

Аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков считает, что Центробанк уже месяц не отзывал лицензии в банковском секторе по двум причинам: из-за загруженности сотрудников регулятора во временных администрациях других крупных банков и менее динамичного роста проблемных активов благодаря оживлению в экономике. Количество банков, которое в итоге останется, продолжает он, во многом зависит от того, как долго сохранятся нынешние тренды на централизацию управления экономикой и быстрое распространение новых технологий в финансовом секторе, с одной стороны, и слабый рост экономики – с другой. «Если эти тенденции сохранятся надолго, мы действительно увидим значимое сокращение числа кредитных организаций», – комментирует Волков цифры Fitch.