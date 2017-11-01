Банки Ковальчука и Ротенбергов допущены до государственных денег

СМП-банку разрешено хранить на депозитах временно свободные деньги госкорпораций и госкомпаний, а также резервы Федерального фонда соцстрахования Максим Стулов / Ведомости

СМП-банк, подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам, а также банк «Россия» Юрия Ковальчука допущены до работы с госсредствами, следует из приказов, подписанных премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 октября. Из текста документов следует, что СМП-банку разрешено хранить на депозитах временно свободные деньги госкорпораций и госкомпаний, а также резервы Федерального фонда соцстрахования. Банку «Россия» тоже разрешили хранить резервы Фонда соцстрахования и средства федерального бюджета.

«Решения по фондированию принимаются банком в зависимости от потребностей в нем и на основании тщательного анализа всех доступных банку альтернатив. Это позволит банку активнее расширять своё присутствие на рынке государственных финансов, а также даст дополнительные возможности управления ликвидностью», - говорится в ответе представителя СМП-банка. Внешняя пресс-служба банка «Россия» пока не ответила на запрос.

По данным ЦБ, на 1 сентября 2016 г. в банках хранилось 28,7 млрд руб. средств федерального бюджета, а также 10,7 млрд руб. прочих бюджетных средств. Госкомпании держали в банках 694,3 млрд руб. и еще 131,6 млрд руб. в иностранной валюте.

Санкции как преимущество

Правительство последовательно ужесточает критерии допуска банков к средствам госкомпаний, бюджетных фондов и бюджета. Ранее среди критериев были: допуск к программе докапитализации через ОФЗ, наличие рейтинга АКРА не ниже А-, а впоследствии - не ниже ВВВ- и пр. Кроме того, предполагалось, что вместо рейтинга гарантией надежности может стать прямое или косвенное государственное владение банком. Исключение планировалось сделать и для банков, находящихся под санкциями: РНКБ, «Россия» и «СМП банк». Что, очевидно, и было сделано.

Ранее стало известно, что доступ к таким деньгам будет ограничен банкам, попавшим на санацию в фонд ЦБ. Вскоре они не смогут привлекать новые средства госкомпаний, госкорпораций, стратегических предприятий, а также деньги бюджета и внебюджетных фондов, говорил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. Им будет дозволено ограничиться теми средствами, которые были размещены на момент принятия решения о санации, сказал чиновник.

Сейчас Фонд консолидации банковского сектора (подконтролен ЦБ) санирует группу «Открытие», в которую входят три банка – «ФК Открытие», «Траст» и «РГС банк», и группу Бинбанка – это сам Бинбанк, Рост-банк и «Бинбанк диджитал». «Неправильно, чтобы эти банки конкурировали с частными банками за новые деньги госкомпаний, за новые ресурсы в экономике. Потому что им будут доверять просто так, потому что там Центробанк, – объяснял Моисеев. – У этих банков и так есть доступ к ликвидности регулятора. Это [решение] необходимо для сохранения конкуренции». Понятно, что и смысла отзывать средства, которые в этих банках уже есть, особо нет, поскольку банки работают и продолжат работать, добавил он. «Это было наше предложение, Центробанк согласился, – сказал замминистра. – Надеюсь, поправки будут приняты в ближайшее время».

В марте 2014 г. США, а впоследствии и ЕС включили Аркадия Ротенберга и его брата Бориса в списки лиц, в отношении которых действуют санкции, - наряду с совладельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком, гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, владельцем Volga Group Геннадием Тимченко и многими другими. Их банковские счета и активы на территориях этих стран были заморожены. Американские власти заблокировали активы банка «Россия» и СМП-банка в общей сложности на $637 млн, сообщала ранее The Wall Street Journal.