Санируемые ЦБ банки не получат новых государственных денег

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ЦБ согласился не привлекать в санируемые банки новые госсредства Максим Стулов / Ведомости

Попавшие под санацию ЦБ банки не смогут привлекать новые средства госкомпаний, госкорпораций, стратегических предприятий, а также деньги бюджета и внебюджетных фондов, сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. Им будет дозволено ограничиться теми средствами, которые были размещены на момент принятия решения о санации, сказал чиновник.

Сейчас Фонд консолидации банковского сектора (подконтролен ЦБ) санирует группу «Открытие», в которую входят три банка – «ФК Открытие», «Траст» и «РГС банк», и группу Бинбанка – это сам Бинбанк, Рост-банк и «Бинбанк диджитал». «Неправильно, чтобы эти банки конкурировали с частными банками за новые деньги госкомпаний, за новые ресурсы в экономике. Потому что им будут доверять просто так, потому что там Центробанк, – объясняет Моисеев. – У этих банков и так есть доступ к ликвидности регулятора. Это [решение] необходимо для сохранения конкуренции». Понятно, что и смысла отзывать средства, которые в этих банках уже есть, особо нет, поскольку банки работают и продолжат работать, добавил он. «Это было наше предложение, Центробанк согласился, – сказал замминистра. – Надеюсь, поправки будут приняты в ближайшее время».