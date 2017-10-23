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Дарья Борисяк
Банки
Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Минфин не дает деньги Центробанку

Санируемые ЦБ банки не получат новых государственных денег

Это позволит сохранить конкуренцию между банками, считает Минфин

Попавшие под санацию ЦБ банки не смогут привлекать новые средства госкомпаний, госкорпораций, стратегических предприятий, а также деньги бюджета и внебюджетных фондов, сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. Им будет дозволено ограничиться теми средствами, которые были размещены на момент принятия решения о санации, сказал чиновник.

Сейчас Фонд консолидации банковского сектора (подконтролен ЦБ) санирует группу «Открытие», в которую входят три банка – «ФК Открытие», «Траст» и «РГС банк», и группу Бинбанка – это сам Бинбанк, Рост-банк и «Бинбанк диджитал». «Неправильно, чтобы эти банки конкурировали с частными банками за новые деньги госкомпаний, за новые ресурсы в экономике. Потому что им будут доверять просто так, потому что там Центробанк, – объясняет Моисеев. – У этих банков и так есть доступ к ликвидности регулятора. Это [решение] необходимо для сохранения конкуренции». Понятно, что и смысла отзывать средства, которые в этих банках уже есть, особо нет, поскольку банки работают и продолжат работать, добавил он. «Это было наше предложение, Центробанк согласился, – сказал замминистра. – Надеюсь, поправки будут приняты в ближайшее время».

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