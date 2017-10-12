Банк России допускает новые санации в банковском секторе

Новые санации на российском банковском рынке «могут быть, потому что ни один банк не застрахован от серьёзного оттока», - заявил в в эфире «Россия 24» зампред ЦБ Василий Поздышев. По его оценке, в среднем, на 9-10 отозванных лицензий приходится одна санация.

По словам зампреда ЦБ расходы на оздоровление Бинбанка и ФК «Открытие» могут составить в общей сложности 800-820 млрд руб. Об их санации было объявлено в конце августа-сентябре. Санируемые банки перейдут в собственность ЦБ, а позже будут проданы частному инвестору.