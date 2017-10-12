ЦБ не рассчитывает вернуть потраченное на оздоровление Бинбанка и ФК «Открытие»

Банк России, скорее всего, не вернет средства, потраченные на финансовое оздоровление Бинбанка и ФК «Открытие», заявил в эфире телеканала «Россия 24» зампредседателя ЦБ Василий Поздышев. Он пояснил, что сейчас банки, продаются «без каких-либо повышающих коэффициентов к капиталу». Если раньше их можно было продать «за три-четыре капитала», то сейчас – за один, «либо даже с дисконтом».

В случае с Бинбанком и ФК «Открытие» применение дисконта маловероятно, поскольку «банки будут хорошо докапитализированы и с точки зрения Центрального банка внутренние процедуры у них будут качественно построены». Суммы докапитализации будут превышать капитал банка, хотя ЦБ и старается снизить издержки. «Именно поэтому мы и ведем достаточно непростые переговоры с собственниками, которые скоро станут бывшими собственниками, о возможности довнесения активов иных, которые не обременены», - уточни зампред ЦБ.

По словам Позднышева, расходы на оздоровление Бинбанка и ФК «Открытие» могут составить в общей сложности 800-820 млрд руб.