Причиной ипотечного бума стало рефинансирование старых долгов

Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: Ипотека пошла на второй круг

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Ускорение роста ипотечного кредитования констатирует и ЦБ М. Стулов / Ведомости

Российские банки в III квартале выдали рекордную сумму ипотечных кредитов – почти 232 000 на 430,3 млрд руб. (данные Объединенного кредитного бюро, ОКБ). Выдача ипотеки росла быстрее всех других видов розничного кредитования, следует из данных ОКБ: на 40% по сравнению с тем же периодом 2016 г., количество кредитов – на 29%.

Ускорение роста ипотечного кредитования констатирует и ЦБ. По его статистике, за девять месяцев банки предоставили 700 634 ипотечных жилищных кредита на 1,3 трлн руб., это на четверть больше, чем годом ранее. Регулятор объясняет такой рост серьезным снижением ставок. В сентябре средневзвешенная ставка по выданным за месяц ипотечным кредитам составила 10,5% годовых, сократившись с начала года на 1,49 процентного пункта. Особенно сильно ставка снизилась в сентябре – на 0,53 п. п.