Греф увидел ипотеку под 5% в недалеком будущем

Благодаря ставке ниже 10% годовых, указывало АИЖК в опубликованном в начале июля обзоре, к концу 2018 г. выдача ипотеки может удвоиться по сравнению с 2016 г. Максим Стулов / Ведомости

Ставки ипотеки скоро могут снизиться до 5%, заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Что касается ставок по ипотеке, они будут падать в зависимости от инфляции. На сегодня, если инфляция составляет 3%, я думаю, что ставка в 5% не за горами», - сказал он (цитата по ТАСС).

Ипотечные ставки в России и так находятся на историческом минимуме. Средневзвешенная ставка кредитов на жилье в августе составила 10,58%, следует из данных ЦБ.

Сбербанк во многом определяет движение ипотечных ставок и, как правило, первым снижает проценты. В этом году он четырежды снижал ставки жилищных кредитов. В августе ставки снизились на 0,6–2 п. п., первоначальный взнос – на 5 п. п. Базовая ставка, от которой Сбербанк рассчитывает остальные свои ставки ипотеки, теперь 9,5% годовых.

Далеко ли до 5%?

Сейчас цифра 5% выглядит преждевременной, говорит директор дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко: «Помимо инфляции важную роль играют и другие факторы, главный из которых – стоимость фондирования. Для того чтобы ипотечный бизнес оставался разумно прибыльным, необходимо, чтобы маржинальность не отличалась сильно от текущего уровня».

Не надо забывать, что банки несут затраты на оценку заемщиков, отчисляют средства в резервы и т. д., напомнил Пахаленко. «С точки зрения привлечения фондирования крупнейшие игроки с госучастием, конечно, имеют преимущество перед частными игроками, однако издержки более или менее одинаковы для всех», - считает банкир.

Девелоперы уже ждут, когда прогноз Грефа станет реальностью. «При сохранении инфляции на уровне 3% снижение ставки ипотечных кредитов до 5% вполне реально. Такое снижение ставок по ипотечным продуктам позволит сделать жилье доступнее для более широкого круга покупателей и позитивно скажется на темпах роста строительной и смежных с ней отраслей», - полагает вице-президент ГК ПИК Александр Прыгунков.

Благодаря ставке ниже 10% годовых, указывало АИЖК в опубликованном в начале июля обзоре, к концу 2018 г. выдача ипотеки может удвоиться по сравнению с 2016 г. и достигнуть рекорда – 2,5–3 трлн руб. Прогноз агентства на 2017 г. – 1,8 трлн руб., сказал летом гендиректор АИЖК Александр Плутник, оговариваясь, что это «более чем реально».

С введением программы государственного субсидирования ипотечной ставки ипотека стала основным драйвером спроса в новостройках, отмечали в августовском исследовании аналитики «Миэль-новостроек». В 2015-2016 гг. это распространялось в основном на массовый сегмент, а сейчас аналогичная ситуация и в бизнес-классе, писали они. За январь - март 2017 г. доля ипотечных сделок составляла 38,3% в общей структуре, а во II квартале показатель вырос до 43,4%, сообщали эксперты со ссылкой на данные Росреестра.

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