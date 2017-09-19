Квартира вместо отпуска

Лето в этом году стало самым продуктивным с точки зрения покупательской активности Андрей Гордеев / Ведомости

Рынок жилой недвижимости прожил лето вопреки обычному тренду: вместо ожидаемого снижения покупательской активности в период отпусков число сделок с жильем в Москве летом росло от месяца к месяцу. Пик покупок пришелся на август, который по накалу покупательской активности стал третьим месяцем в 2017 г.

Покупатели не ушли в отпуск

По данным управления Росреестра по Москве, по сравнению с июлем число зарегистрированных в столице договоров долевого участия (ДДУ) взлетело на 26,3% и составило 4636 ДДУ. Больше было только в марте (5418 ДДУ) и апреле (5147 ДДУ), отмечают эксперты в «Метриум групп». По сравнению с августом 2016 г., когда было заключено 3356 ДДУ, число сделок с новостройками выросло на 38%.

«Как правило, оживление спроса после отпускного сезона приходится на вторую половину сентября – начало октября, август же остается малоактивным месяцем. Однако уже второй год подряд покупатель возвращается на рынок жилья на месяц раньше. Так, в 2016 г. спрос в августе по сравнению с июлем вырос на 20%, тогда как в 2015 г. он снизился на 14%, в 2014 г. – на 1%, в 2013 г. увеличился только на 5%», - комментирует Наталья Круглова, генеральный директор «Метриум групп»

В целом лето в этом году стало самым продуктивным с точки зрения покупательской активности. С июня по август было заключено 12 411 сделок, тогда как летом 2016 г. их было 8900, летом 2015 г. – 4504, а в июне - августе 2014 г. – 5060.

Эксперты компании «Инком-недвижимость» отмечают, что этим летом реализованный спрос вырос в 2,6 раза по сравнению с летом 2016 г. Конверсия обращений потенциальных покупателей в сделки составила 40% против 30% прошлым летом. Для сравнения: индекс конверсии в августе докризисного 2013 года был равен 12%. При этом число самих обращений уменьшилось на 50% против показателей аналогичного периода 2013 г., а срок принятия решения о покупке вырос в 3 раза.

«Изобилие предложения на первичном рынке увеличивает срок принятия решения о приобретении квартиры, при этом общее снижение платежеспособности привело к тому, что запросы потенциальных покупателей стали максимально адресными и интерес к представленным лотам проявляет преимущественно целевая аудитория, - отсюда значительный рост конверсии продаж», - комментирует Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «Инком-недвижимости».

В свою очередь Круглова добавляет, что коррективы в потребительское поведение внес «период экономической нестабильности». «Режим строгой экономии заставил людей пересмотреть приоритеты: длительные и дорогостоящие путешествия многим из них сегодня кажутся менее важными, чем насущный квартирный вопрос. В условиях беспрецедентного снижения ипотечных ставок многие клиенты отдают предпочтение приобретению жилья. Именно поэтому отпускной сезон, традиционно сопровождающий спад спроса на рынке жилой недвижимости, по сути, сократился до одного месяца – июля, тогда как в мае, июне и августе активность клиентов сохранялась на высоком уровне», - говорит Круглова.

Таким образом, основным драйвером высокого спроса летом текущего года стала подешевевшая ипотека. В августе Сбербанк существенно снизил ставки ипотеки. За ним последовали все крупные игроки. Теперь минимальная ипотечная ставка - 6,5% годовых. По данным Росреестра, в последний летний месяц было заключено 5005 ипотечных сделок, что на 7% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Это больше, чем в любом предыдущем месяце 2017 г., и соответствует уровню покупательской активности в ажиотажном декабре 2016 г. (5354 ипотечных сделки), отмечают в «Метриум групп».

Спрос ценам не помог

Несмотря на возросший спрос, в августе цены немного сползли вниз. По данным компании «Миэль-новостройки», средневзвешенная цена на первичном рынке старой Москвы по итогам августа составила 191 800 руб. ($3217), что на 0,9% ниже, чем в июле, и на 2,1% ниже, чем в августе 2016 г.

Снижение цен отмечают и эксперты портала Irn.ru. По их данным, в зоне от ТТК до МКАД новостройки в августе подешевели на 0,3% до 167 600 руб. - таким образом, цена вернулась к июньским уровням.

Больше всего, по данным «Миэль-новостройки», подешевели квартиры в эконом-классе, где стоимость квадратного метра по итогам августа снизилась на 2,8% до 113 000 руб. Жилье в бизнес-классе снизилось в цене на 1,2% до 242 600. А вот комфорт-класс, на который традиционно приходится самая высокая доля предложения, подорожал на 1,8% до 153 800 руб. за 1 кв. м.

По итогам августа средняя квартира в московской новостройке стоила 9,4 млн руб., подсчитали эксперты федерального портала «Мир квартир».