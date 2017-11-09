Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: «Открытию» не у кого списывать

«ФК Открытие» отложил списание субординированных еврооблигаций на $1 млрд

Но вряд ли это помешает их держателям, не согласным с перспективами потерять вложения, обратиться в суд