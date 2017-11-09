«ФК Открытие» отложил списание субординированных еврооблигаций на $1 млрд
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Санируемый силами Центробанка «ФК Открытие» внезапно отложил списание трех выпусков субординированных евробондов, несмотря на то что с октября капитал банка отрицательный. О том, что списание по субордам на $200 млн с погашением в 2023 г. и на $300 млн с погашением в 2019 г. отложено, сообщил эмитент на Ирландской фондовой бирже. Списание суборда на $500 млн с погашением в 2019 г. также отложено, сообщил «Ведомостям» управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев.
Списание пришлось перенести из-за отсутствия кворума на последнем внеочередном собрании акционеров, говорит Дмитриев, а это необходимо для списания или конвертации субординированных займов. Суборды все равно будут списаны – по закону основания для этого уже наступили, подчеркивает Дмитриев.
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