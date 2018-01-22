АФК «Система» возвращается на долговой рынок

Основной акционер

«Системы» Владимир Евтушенков Максим Стулов / Ведомости

АФК «Система» намерена разместить облигации на 10 млрд руб. с погашением в 2028 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник и подтвердил «Ведомостям» один из управляющих. Заявки на покупку бондов компания будет принимать 26 января, техническое размещение запланировано на 2 февраля.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 9,8–10,0% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10,04–10,25% годовых. Организаторами размещения выступают банк ГПБ, «ВТБ капитал», «Сбербанк CIB», BCS Global, «МТС банк» и East West United Bank.

Представитель «Системы» подтвердил, что компания начала сбор заявок от инвесторов. «Средства привлекаются для общекорпоративных целей», – подтвердил он, отказавшись от дальнейших разъяснений.

Сейчас в обращении находится шесть выпусков облигаций АФК «Система» на общую сумму 48,5 млрд руб. и один выпуск евробондов на $500 млн, следует из данных Rusbonds. Последний раз компания проводила размещение на долговом рынке в апреле прошлого года.

Решение АФК «Системы» провести размещение бондов на 10 млрд руб. может быть связано с удовлетворением требований по мировому соглашению с «Роснефтью», говорит аналитик «Атона» Яков Яковлев. Компания, напоминает он, уже заявляла, что для удовлетворения требований будет использовать заемные средства. «Помимо требований по мировому соглашению у «Системы» есть и другие потребности в ликвидности, связанные с рефинансированием текущего долга», – добавляет он.

Компания, напоминает он, уже заявляла, что для удовлетворения требований будет использовать заемные средства. «Помимо требований по мировому соглашению у «Системы» есть и другие потребности в ликвидности, связанные с рефинансированием текущего долга», – добавляет он.

Ориентир доходности нового выпуска примерно соответствует уровням, на которых можно купить короткие бонды «Системы» с офертой в октябре текущего года (доходность к оферте по ним – около 10,15%), говорит Яковлев. «Скорее всего, бумага найдет свой спрос – в среднесрочной перспективе доходности бондов могут снизиться, если компания успешно выполнит условия мирового соглашения и история с претензиями "Роснефти" останется в прошлом», – размышляет аналитик.

В декабре Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение «Роснефти», «Башнефти» и правительства Башкирии с АФК «Система» и ее «дочкой» «Система-инвест».

По условиям мирового соглашения «Система» уже выплатила «Башнефти» 20 млрд руб. Еще 40 млрд руб. компания должна перечислить «Башнефти» до 28 февраля. На эти цели краткосрочный кредит «Системе» выдаст Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), залогом выступят акций ритейлера «Детский мир» и АО «БЭСК», говорил в декабре гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Оставшиеся 40 млрд руб. «Система» должна выплатить до 30 марта 2018 г. Компания использует заем Сбербанка под залог активов, арест с которых будет снят.

При условии недавнего разбирательства с «Роснефтью» вряд ли этот выпуск облигаций будет полностью рыночным, так как открытие лимитов на АФК «Система» займет некоторое время, считает портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко: «Скорее всего, компания уже нашла якорного инвестора».