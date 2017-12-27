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Виталий Петлевой
ТЭК
Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Ущербная реорганизация

«Система» признала, что причинила убытки «Башнефти» при ее реорганизации

Стали известны подробности мирового соглашения «Роснефти» и компании Владимира Евтушенкова

Во вторник Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение «Роснефти», «Башнефти» и правительства Башкирии с АФК «Система» и ее «дочкой» «Система-инвест», рассказали представители конфликтующих сторон. «Ведомости» ознакомились с содержанием соглашения, его подлинность подтвердили два собеседника, близких к разным сторонам спора.

В соглашении «Система» обязуется возместить причиненные «Башнефти» убытки – 100 млрд руб. Тем самым «Система» признает факт, что убытки имели место, обращает внимание партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. «Роснефть», «Башнефть» и минимущество Башкирии после выполнения условий мирового соглашения не смогут предъявлять претензии «Системе» по тем же эпизодам, – продолжает Тертычный, – чего нельзя сказать об иных акционерах «Башнефти», которые владели ее акциями в 2013–2014 гг. и продали их, зафиксировав убытки». И хотя факт причинения убытков, признанный «Системой» в мировом соглашении, не участвовавшим в этом деле лицам придется доказывать заново (установленные судом по делу факты обязательны только для участников дела), вряд ли суды дадут им иную оценку. Хотя исключать такого развития событий тоже нельзя, считает Тертычный.

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Комментарии  ()
SVD2104
04:24 27.12.2017
«Но думаю, конфликт исчерпан на политическом уровне и дальнейших судебных процессов не будет». Наивный. Аппетиты Игорь Иваныча умерит только тюрьма или могила. В данном случае, даже по фотографиям, прямо комический эффект. Видим типажи: ботан и хулиган. То, что ботан сегодня в очередной раз отдал хулигану деньги на завтрак разве означает, что завтра хулиган к нему не подойдет? Даже если завуч хулигана поругала в учительской?
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