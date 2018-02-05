Граждан предупредят о рисках инвестиционного страхования жизни

ЦБ предложил ввести маркировку для полисов ИСЖ, которая укажет на то, что это инвестиционный продукт

ЦБ предложил ввести маркировку для полисов ИСЖ Ю. Эйвазова / Агроинвестор

Маркировка продуктов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с приставкой «инвестиционное» может стать обязательной. Таким образом у граждан будет понимание, что приобретаемый продукт инвестиционный, и они станут отделять его от других страховых продуктов. Это одно из предложений по итогам общественных консультаций на доклад Банка России по развитию рынка страхования жизни, сообщил в понедельник Центробанк.

Сейчас основной канал продаж ИСЖ – банки, которые активно продвигают этот продукт под видом вклада, что вызывает возмущение у клиентов. За девять месяцев прошлого года благодаря ИСЖ объем собранной премии по страхованию жизни вырос на 56,8% до 229,4 млрд руб. ЦБ опасается массового недовольства страховщиками жизни, доходность по ИСЖ, которую страховщики пообещали клиентам, может не оправдаться, говорил ранее директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук. В этой связи регулятор в IV квартале прошлого года потребовал страховщиков жизни раскрыть, сколько они выплатили клиентам.

Помимо обязательной маркировки предложено ввести требование о раскрытии клиенту информации о перечне страховых рисков и исключений по договору страхования, периоде охлаждения (срок, в течение которого можно отказаться от страховки без потери средств), размере выкупной суммы при досрочном расторжении договора страхования. Кроме того, до потребителей обязательно должна доводиться информация о том, что ИСЖ не подпадает под систему страхования вкладов.

Как работает ИСЖ Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) представляет собой комбинацию классического рискового страхования (риски смерти, дожития, несчастные случаи) и инвестиционного продукта, позволяющего получить дополнительный негарантированный доход, зависящий от динамики выбранного клиентом базового актива. В случае досрочного расторжения договора отсутствует возможность получения всех уплаченных страховых взносов. Выкупная сумма, как правило, увеличивается пропорционально истекшему сроку страхования).

Идею регулятора сделать обязательной аттестацию лиц, которые продают ИСЖ, страховщики отвергли. Они считают, что это приведет к росту операционных расходов страховых организаций, повышению тарифов для клиентов, усложнению процесса продажи, а также возникновению неопределенности в отношении сотрудников банков, предлагающих страховые продукты, отмечает ЦБ. Банк России же считает целесообразным проведение аттестации посредников, рассматривает возможность реализации данного вопроса с участием саморегулируемой организации.

Не поддержали страховщики и предложение о разделении потребителей ИСЖ на категории, соответствующие риск-профилю клиента. На их взгляд, это приведет к усложнению и замедлению продаж. Однако некоторые респонденты считают, что введение такого подхода выглядит обоснованным в условиях низкой финансовой грамотности населения. Тем не менее Банком России подготовлен законопроект, предусматривающий категоризацию лиц, заключающих договоры страхования жизни с инвестиционной составляющей для целей определения перечня продуктов, которые могут быть предложены таким клиентам.

Страховщики также сочли преждевременным шагом введение фидуциарной ответственности. Однако Центробанк рассмотрит внедрение фидуциарной ответственности для страховщиков жизни по результатам анализа его работы на рынке коллективных инвестиций.