Банки в декабре выдали рекордное количество ипотечных кредитов

Всего в 2017 г. банки выдали 1,1 млн ипотечных займов Smartmoney

В декабре 2017 г. банки выдали более 151 000 ипотечных кредитов на сумму около 300 млрд руб., следует из данных ЦБ. Декабрь стал рекордным месяцем по выдачам с 2009 г.

За прошлый год выдачи увеличились на 37% и превысили 2 трлн руб., что тоже происходит впервые. До этого рекордным был 2014 г. с 1,75 трлн руб. выдач.

Всего в 2017 г. банки выдали 1,1 млн ипотечных займов, свидетельствуют данные регулятора. Портфель ипотеки на конец года достиг 5,2 трлн руб. - за год он вырос на 15,5%. При этом за год и доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам снизилась с 1,6 до 1,3%.

Причина рекордного роста — снижение процентных ставок ипотечных кредитов, следует из сообщения ЦБ. Такими низкими, как сейчас, ставки не были со времен начала наблюдений. Средневзвешенная ставка выданных за месяц рублевых ипотечных кредитов в декабре 2017 г. достигла 9,79%. За год она сократилась на 1,75 процентного пункта (п. п.), правда, в декабре снижение было минимальным — 0,01 п. п.

«Сезонность ипотечного рынка такова, что основной объем выдачи традиционно приходится на последний квартал года, при этом больше всего кредитов выдается в декабре. После этого в первые месяцы года активность на рынке резко снижается», - объясняет аналитик «Эксперт РА» Анастасия Личагина. В 2018 г. она не ожидает такого же существенного снижения ставок. По ее словам, связано это с тем, что стоимость фондирования банков будет снижаться меньшими темпами при достаточно невысокой маржинальности ипотеки. «По нашим оценкам, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в 2018 г. будет колебаться в районе от 8,3% до 9,3%», - отмечает Личагина.

В конце первой половины 2017 г. на рынке стало активно развиваться рефинансирование – процедура снижения ставки по действующему кредиту, напоминают аналитики Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) еще одну причину возросших выдач. По оценкам АИЖК, снизить ставку смогли примерно от 75 000 до 85 000 семей, по рефинансированию выдано кредитов на общую сумму до 140-150 млрд руб.

У отдельных банков рефинансирование занимает существенную долю выдач в 2017 г. По данным аналитической компании «Русипотека», около половины выдач приходится на рефинансирование у Райффайзенбанка, 27% - у Газпромбанка, 16% - у банка «Дельтакредит».