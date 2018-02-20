Как не стать жертвой карточных мошенников

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Число краж денег с банковских карт год от года не снижается Александра Астахова / Ведомости

Практически все банки усердно борются с хищениями средств с карт клиентов техническими средствами: разрабатывают системы безопасности, применяют усиленные системы идентификации клиентов, блокируют подозрительные операции и проч.

Но несмотря на все их усилия, число краж денег с банковских карт год от года не снижается. В прошлом году FinCERT зарегистрировал на 7% больше таких операций, чем в 2016 г., или 317 000.

Главная причина успехов карточных мошенников — доверчивость или невнимательность самих держателей карт, сетуют банкиры. По их наблюдениям, самым распространенным и действенным приемом злоумышленников остается социальная инженерия. «Это настоящая беда», – говорит начальник управления по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Владимир Бакулин.

Крадут меньше, но чаще Мошенники в России крадут все меньше средств с банковских карт, констатирует ЦБ. За прошлый год было похищено 961,3 млн руб., что на 10,6% меньше 2016 г., следует из «Обзора несанкционированных переводов денежных средств за 2017 г.» FinCERT (структура ЦБ, отслеживает способы мошенничества и оповещает о них банки). Средняя сумма хищения за год также сократилась — на 17,2% до 3000 руб. Уменьшение масштабов карточных краж связано с активной работой банков по их предотвращению, сказано в отчете. К тому же часть мошенников могла переключиться с карточек на криптовалюты, не исключают в FinCERT.

Клюют на старое

По-прежнему в интернете процветают поддельные сайты. По наблюдению банкиров, помимо традиционных онлайн-авиакасс или магазинов электроники в последнее время все чаще встречаются лжесайты для продажи электронного ОСАГО. «Зачастую они копируют дизайн сайтов настоящих страховщиков, а на некоторых из них даже есть предупреждения остерегаться мошенников и быть бдительными», - предупреждает Бакулин. Злоумышленники крадут данные карт, которые оставляют на таких сайтах клиенты, и используют для вывода средств.

А в преддверии чемпионата мира по футболу появились сайты, предлагающие билеты на трибуны в разы дешевле, чем в официальных кассах, указывает замруководителя компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

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