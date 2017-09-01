Банковские карточки для детей становятся модным продуктом

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Банковские карточки нравятся детям больше, чем «бумажки» Максим Стулов / Ведомости

Деньги на карманные расходы теперь не обязательно давать детям наличными – в России ребенку с шести лет можно оформить банковскую карту. Такой продукт есть у Сбербанка, ВТБ и «ВТБ 24», Альфа-банка, банка «Тинькофф», Райффайзенбанка, Бинбанка и др.