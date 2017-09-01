Персональные финансы
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Банки раздали карты детям

Банковские карточки для детей становятся модным продуктом

Родители с их помощью контролируют расходы детей, а банки воспитывают будущих клиентов

Деньги на карманные расходы теперь не обязательно давать детям наличными – в России ребенку с шести лет можно оформить банковскую карту. Такой продукт есть у Сбербанка, ВТБ и «ВТБ 24», Альфа-банка, банка «Тинькофф», Райффайзенбанка, Бинбанка и др.

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