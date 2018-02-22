Суд отказал Промсвязьбанку в аресте депозитов НПФ «Будущее» и акций «Росгосстраха» Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении обеспечительных мер по иску Промсвязьбанка к пенсионным фондам «Будущее», «Сафмар» и «Доверие», следует из материалов суда.

В январе Промсвязьбанк, санацию которого ведет Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, подал иск к трем НПФ. Банк просил наложить запрет на возврат депозитов НПФ «Будущее» и начисленных по депозитам процентов на общую сумму 12,45 млрд руб., а также наложить арест на принадлежащие фонду акции «Росгосстраха» на сумму порядка 7 млрд руб.

Претензии связаны со сделками, которые прошли накануне санации Промсвязьбанка: 14 декабря пенсионные фонды продали акции банка – в иске описывалась цепочка операций, в результате которой «Промсвязькапитал» на деньги банка выкупил 20% акций у фондов за 16,5 млрд руб.

Решение суда может способствовать скорейшему возврату депозитов, срок которых истекал 21 декабря 2017 г., радуется представитель НПФ «Будущее»: «Мы могли бы их реинвестировать с целью получения инвестиционного дохода для наших клиентов, который сейчас упускаем», - сказал он.

Акции «Росгосстраха» он назвал отдельным активом в портфеле фонда: «Сейчас по акциям РГС идет добровольное предложение, мы предъявили акции в выкупу и рассчитываем, что сможем воспользоваться этим предложением в интересах наших застрахованных лиц».

Представитель пенсионных фондов «Сафмар» говорит, что фонды не размещали депозитов в банке и не имеют отношения к пакету акций «Росгосстраха», об аресте которого просил Промсвязьбанк.

Промсвязьбанк может обжаловать определение суда в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его вынесения, говорится в материла суда. «Ведомости» ожидают комментарий Промсвязьбанка.