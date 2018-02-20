Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: Возрождение долга Промсвязьбанка

Близкий к Керимову фонд инвестировал около $100 млн в бонды Промсвязьбанка

Этим может объясняться интерес Bonum Capital к банку «Возрождение» братьев Ананьевых
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Близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital, главный претендент на покупку банка «Возрождение», был держателем крупного пакета бессрочных субординированных евробондов Промсвязьбанка. Эти бумаги на $500 млн были выпущены в июле 2017 г. Bonum Capital купил их примерно на $100 млн, рассказали два человека, знающих итоги размещения, и подтвердил человек, близкий к банку.

В декабре Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка силами своего Фонда консолидации банковского сектора. В январе ЦБ списал капитал банка до 1 руб. и предупредил, что все его субординированные обязательства будут списаны. Всего их у Промсвязьбанка $1,2 млрд и 36 млрд руб., указано в его отчетности за девять месяцев прошлого года. Из них 30 млрд руб. – долг перед АСВ по программе докапитализации банков, 725 млн руб. ВЭБу банк вернул досрочно, остальное – облигации.

Держит ли Bonum Capital бессрочные евробонды Промсвязьбанка, неизвестно. Представители Bonum Capital, Промсвязьбанка, Центробанка и «Промсвязькапитала», через который братья Алексей и Дмитрий Ананьевы контролируют 70% акций Промсвязьбанка, это не подтвердили и не опровергли, оставив вопросы «Ведомостей» без комментариев.

Промсвязьбанк в сентябре выкупал свои субординированные бонды с рынка. Он скупил бумаги четырех выпусков (размером $100 млн, $600 млн, $333 млн с погашением в 2019–2021 гг. и «вечного» суборда на $100 млн) на сумму более $450 млн, следует из данных Ирландской биржи. Но бумаги выпуска, в который инвестировал Bonum, банк не выкупал.

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