Ассоциация «Россия» предлагает всем банковским сообществам объединиться
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Совет ассоциации банков «Россия» предлагает членам других банковских ассоциаций рассмотреть вопрос об объединении в одну структуру, говорится в заявлении совета. Интересы банков представляют различные профессиональные объединения, членами которых зачастую являются одни и те же организации, говорится там. Их деятельность не скоординирована, что снижает ее эффективность. «Решение данной задачи члены ассоциации "Россия" видят в объединении профессиональных организаций, представляющих интересы банков, в единую структуру», – сказано в сообщении.
Крупнейшие банковские ассоциации – сама «Россия» и Ассоциация российских банков (АРБ). Кроме них есть ряд «тематических» объединений: ассоциация «Финтех», Национальный совет финансового рынка и т. д.
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