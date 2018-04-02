Финансы / Банки

Правительство раскритиковало идею обязать все онлайн-магазины принимать карты «Мир»

Депутаты не отказываются от своего предложения и обещают переписать законопроект
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Правительство дало отрицательный отзыв на внесенный в декабре законопроект, обязывающий все интернет-магазины принимать отечественную карту «Мир».

С октября 2017 г. «Мир» должны принимать магазины с выручкой более 40 млн руб. в год. Если магазин и так принимает карты, то вне зависимости от оборотов он должен работать и с «Миром».

Авторы проекта согласились с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющей крупнейшие интернет-магазины. Она в 2017 г. предложила обязать принимать «Мир» даже самых маленьких интернет-продавцов. На рынке много недобросовестных предпринимателей, не платящих налогов и сборов, писала ассоциация министру финансов Антону Силуанову, а, поскольку они принимают только наличные, отследить работу таких магазинов непросто. У них нет физических точек продаж, они используют поддельные кассовые аппараты и их выручка нигде не фиксируется, говорилось в письме.

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Комментарии  ()
Вячеслав Некрасов
09:26 02.04.2018
Какая-то бессмыслица ... По мере роста числа трансакций по картам «Мир» будет рост фирм принимающих платежи по этой карте ... Рынок сам разберётся с этой проблемой💰💳🌿
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