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Платежная система «Мир» стала официальным партнером сборной России по футболу

Платежная система «Мир» и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому платежная система стала официальным партнером сборной России по футболу, сообщает портал «Банки.ру». Договор о сотрудничестве заключен на три года.

Документ подписали генеральный директор НСПК Владимир Комлев и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

«Символично, что национальная платежная система стала партнером национальной сборной в такой значимый для всей страны момент, когда Россия впервые становится хозяйкой главного мирового футбольного турнира», – прокомментировал соглашение гендиректор платежной системы.

Он добавил, что платежная система позже предложит держателям национальных платежных карт ряд привилегий в рамках этого сотрудничества.

«Мы приветствуем нашего нового партнера – национальную платежную систему "Мир". Это стабильная, стремительно развивающаяся российская компания, которая станет отличным партнером национальной сборной и РФС в такой важный момент – год проведения чемпионата мира», – заявил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Он отметил, что соглашение направлено на развитие футбола в России, развитие спортивных проектов РФС и укрепление двусторонних отношений.

Церемония подписания прошла в спорткомплексе «Лужники» во время пресс-конференции, приуроченной к товарищескому матчу сборных России и Бразилии, который состоится в Москве уже 23 марта. Чемпионат мира по футболу – 2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г.