Clearstream прекратит сделки с бумагами попавших под санкции США компаний

Clearstream в третий раз объявил бойкот российским бумагам Максим Стулов / Ведомости

Один из крупнейших международных клиринговых центров – Clearstream во вторник объявил о прекращении сделок с ценными бумагами компаний, попавших в санкционный список США. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.

Запрет действует с сегодняшнего дня, следует из сообщения. Он будет распространяться на все ценные бумаги, которые выпускаются эмитентами из SDN-списка (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) и их «дочками». Однако расчеты по некоторым бумагам будут проводиться по 6 мая включительно, среди них – депозитарные расписки UC Rusal и En+ Group Олега Дерипаски. Клиенты должны указать Clearstream, что они проверили личность конечного получателя этих ценных бумаг и что им не является гражданин США или любое другое лицо из санкционного списка SDN.

Минфин США 6 апреля включил в SDN-лист 24 россиянина и 15 связанных с ними компаний. Причиной для этого стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», объяснял минфин. Американские резиденты не имеют права вести дела с лицами из черного списка. А компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под вторичные санкции в случае нарушения этого запрета.

Международная клиринговая система Clearstream обеспечивает проведение биржевых сделок с ценными бумагами. На мировом рынке у нее есть лишь один конкурент – Euroclear. Эта компания накануне, 10 апреля, заявила, что оценивает новые санкции США и принимает меры для их соблюдения, не уточнив, о каких конкретно эмитентах и облигациях идет речь.

Clearstream уже дважды отказывался работать с российскими бумагами – в июне 2016 г. и в июне 2017 г. Причем два года назад к бойкоту присоединилась и Euroclear. В итоге Минфину в июне 2016 г. удалось разместить еврооблигации лишь на $1,75 млрд из запланированных $3 млрд. Впрочем, спустя сутки Euroclear все-таки приняла этот выпуск на обслуживание. В июне 2017 г. Euroclear не стала бойкотировать размещение.