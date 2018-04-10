Финансы / Профучастники

Clearstream прекратит сделки с бумагами попавших под санкции США компаний

Это один из крупнейших международных клиринговых центров
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Один из крупнейших международных клиринговых центров – Clearstream во вторник объявил о прекращении сделок с ценными бумагами компаний, попавших в санкционный список США. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.

Запрет действует с сегодняшнего дня, следует из сообщения. Он будет распространяться на все ценные бумаги, которые выпускаются эмитентами из SDN-списка (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) и их «дочками». Однако расчеты по некоторым бумагам будут проводиться по 6 мая включительно, среди них – депозитарные расписки UC Rusal и En+ Group Олега Дерипаски. Клиенты должны указать Clearstream, что они проверили личность конечного получателя этих ценных бумаг и что им не является гражданин США или любое другое лицо из санкционного списка SDN.

Минфин США 6 апреля включил в SDN-лист 24 россиянина и 15 связанных с ними компаний. Причиной для этого стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», объяснял минфин. Американские резиденты не имеют права вести дела с лицами из черного списка. А компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под вторичные санкции в случае нарушения этого запрета.

Международная клиринговая система Clearstream обеспечивает проведение биржевых сделок с ценными бумагами. На мировом рынке у нее есть лишь один конкурент – Euroclear. Эта компания накануне, 10 апреля, заявила, что оценивает новые санкции США и принимает меры для их соблюдения, не уточнив, о каких конкретно эмитентах и облигациях идет речь.

Clearstream уже дважды отказывался работать с российскими бумагами – в июне 2016 г. и в июне 2017 г. Причем два года назад к бойкоту присоединилась и Euroclear. В итоге Минфину в июне 2016 г. удалось разместить еврооблигации лишь на $1,75 млрд из запланированных $3 млрд. Впрочем, спустя сутки Euroclear все-таки приняла этот выпуск на обслуживание. В июне 2017 г. Euroclear не стала бойкотировать размещение.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете