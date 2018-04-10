Рубль стремительно дешевеет на Московской бирже

Рубль резко падает второй день подряд Андрей Гордеев / Ведомости

Во вторник на торгах Московской биржи рубль продолжил начавшееся в понедельник падение. По данным на 11.05 мск, биржевой курс доллара вырос по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 3 руб. до 63,7 руб./$, евро подорожал почти на 4 руб. до 78,5 руб.

Доллар превысил отметку в 63 руб. впервые с декабря 2016 г., европейская валюта последний раз стоила так дорого в апреле того же года.

Российский фондовый рынок во вторник показывает разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую цену акций российских компаний, увеличился на 1,55% до 2123,34 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 3,8% до 1052,57 пункта.

В понедельник после введения новых санкций США российский фондовый рынок обвалился: индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%. За рынком акций последовал рубль. Резкое ослабевание национальной валюты стало следствием «эффекта заражения от падения фондового рынка», объясняет директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук: продав акции, инвесторы конвертировали рубли в доллары.

Опрошенные ранее «Ведомостями» аналитики указывали, что падение российского фондового рынка является реакцией не только на американские санкции, но и на эскалацию ситуации в Сирии. Иностранные инвесторы сокращают лимиты на российские активы, сокращают риски и локальные инвесторы, говорит директор аналитического департамента Локо-инвеста Кирилл Тремасов.

Многие ожидают, что власти США будут расширять санкционный список компаний, также рынок опасается жестких ответных действий российских властей, отмечает Тремасов. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции против российского бизнеса «вопиющими по своей незаконности». Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос поддержки попавших в черный список российских компаний и рассмотреть возможность ответных мер.

Объявленные 6 апреля властями США санкции запрещают американским резидентам любые отношения с попавшими под них компаниями и лицами, а также подразумевают возможность введения вторичных санкций против нарушивших этот запрет нерезидентов. В черный список минфина США попали 24 россиянина из числа крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников и 15 компаний. Больше всех пострадал миллиардер Олег Дерипаска: санкции затронули лично его, а также связанные с ним восемь компаний, в том числе UC Rusal, En+, «Русские машины», ГАЗ, агрохолдинг «Кубань».

Кто подпал под новые санкции США