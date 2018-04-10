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Российские миллиардеры из-за санкций потеряли за день $16 млрд

Совокупное состояние 27 богатейших россиян снизилось на $16 млрд за понедельник, 9 апреля, свидетельствуют подсчеты Bloomberg на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Так российский бизнес отреагировал на новые антироссийские санкции, отмечает агентство.

В рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира. Он обновляется ежедневно по результатам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. Сейчас в этом списке 27 россиян, из которых лишь один смог увеличить свое состояние, остальные потеряли деньги, пишет Bloomberg.

Больше других потерял основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние сократилось на $2,25 млрд. Исполнительный директор «Лукойла» Вагит Алекперов потерял за день $1,37 млрд, а владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг – $1,28 млрд.

Из троих бизнесменов только Вексельберг попал под новые американские санкции, утвержденные США 6 апреля. Вместе с ним в новом санкционном списке – совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, он лишился за день $905 млн, а за последние два торговых дня, согласно оценке агентства, его состояние сократилось более чем на $2 млрд.

Ранее «Ведомости» на основании оценки журнала Forbes подсчитали, что в реальном времени российские бизнесмены, попавшие под новые американские санкции, за половину понедельника, 9 апреля, потеряли $3,3 млрд своего совокупного состояния. Речь идет о семи богатейших россиянах, которые, по данным на 15.00 мск, владели $32,5 млрд.

Самое серьезное падение продемонстрировал Дерипаска. Его состояние за полдня сократилось на $1,3 млрд до $4 млрд. Вексельберг обеднел на $956 млн до $13,6 млрд, подсчитал Forbes. Сенатор Сулейман Керимов, также попавший под санкции, потерял $918 млн, депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч – $94 млн и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов – $58 млн.

Причиной для введения новых санкций США назвали ситуации на Украине, в Сирии, а также кибератаки, в которых Вашингтон подозревает «русских хакеров». Но главной причиной американская сторона называет «попытки России подорвать западную демократию», а также вмешательство в американские выборы. Новые санкции действуют не только в отношении 26 фигурантов списка и 15 попавших под них компаний, но и в отношении их контрагентов, если те проводили «существенные транзакции» в интересах лиц из этого списка.

Кто подпал под новые санкции США