Биржевой курс евро превысил 80 рублей Макстим Стулов / Ведомости

Биржевой курс евро к рублю утром, 11 апреля, на торгах Московской биржи превысил 80 руб. впервые с марта 2016 г. Максимальная цена покупки достигала 80,4 руб. за евро. По данным на 10:10 мск евро на бирже стоит 79,88 руб.

Курс доллара достигал 64,77 руб. По данным на 10:10 мск американская валюта стоит 64,6 руб. Последний раз доллар превышал 64 руб. в декабре 2016 г.

Рубль стремительно дешевеет третий день подряд. В пятницу на закрытии торгов евро стоил 71,38 руб., доллар – почти 58,18. Во вторник основные торги завершились на уровне 63,11 руб. за доллар и 77,84 руб. за евро. Таким образом, с пятницы курс рубля снизился более чем на 12% к евро и более чем на 11% к доллару.

В понедельник после объявления 6 апреля минфином США новых санкций против российских граждан и компаний фондовый рынок России обрушился, что в свою очередь спровоцировало ослабление рубля. Опрошенные «Ведомостями» эксперты также говорили, что помимо санкций ситуацию усугубляет обострение обстановки в Сирии. Во вторник падение рынка акций прекратилось – рублевый индекс Мосбиржи вырос, долларовый индекс РТС снижался, однако не так стремительно, как в понедельник.

Рубль слабеет скорее из-за фундаментальных причин – инвесторы из-за санкций выходят из российских активов, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, рубль может прекратить падение в течение недели-двух и курс вернется к 60 руб. На курс рубля в значительной мере влияют и геополитические риски, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: в условиях напряжённости вокруг Сирии инвесторы чувствуют себя не комфортно и стараются избавиться от российских активов и конвертируют полученные средства в валюту.

Снижение курса рубля – последствия продолжающихся распродаж, указывает старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «АТОН» Яков Яковлев: во вторник сильно подешевели российские ОФЗ, этот процесс продолжился и сегодня. По мнению эксперта, дальнейший отказ инвесторов от российских активов может провоцировать внесенный сенатором от штата Техас законопроект о запрете для американцев транзакций с новым суверенным долгом России. Когда рубль прекратит падение, сказать трудно – это зависит от внешних факторов, заключает Яковлев.

Из-за резкого ослабления рубля банки увеличили разницу между курсами покупки и продажи валюты, некоторые – до 10 руб. А население устремилось к обменникам – как покупать, так и продавать валюту, рассказали «Ведомостям» представители Сбербанка, Бинбанка и других кредитных организаций.

Центробанк не исключил рыночных интервенций. Для обеспечения финансовой стабильности регулятор может начать продажу валюты на рынке, говорил во вторник первый зампред ЦБ Сергей Швецов: «Инструменты есть, а будут ли они применяться, зависит от ситуации».

Официальные курсы ЦБ евро и доллара на среду – 76,85 руб. и 62,37 руб. соответственно.