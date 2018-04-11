Рубль продолжил дешеветь

Россияне устремились в обменные пункты не только покупать, но и продавать валюту

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Такого курса рубля россияне не видели давно Евгений Разумный / Ведомости

Рубль продолжил падение. Во вторник курс доллара вырос на 2,45 руб. до 63,11 руб., евро – на 3,14 руб. до 77,84 руб. (на 19.15 мск). С начала недели курс снизился на 9,1% к евро и 8,6% к доллару.

Рубль слабеет скорее из-за фундаментальных причин: инвесторы из-за санкций выходят из российских активов, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, рубль может прекратить падение в течение недели-двух и курс вернется к 60 руб.

Тем не менее Центробанк не исключил интервенций. Для обеспечения финансовой стабильности он может начать продавать валюту на рынке, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов: «Инструменты есть, а будут ли они применяться, зависит от ситуации» (цитата по «Интерфаксу»).

Люди вспомнили о валюте