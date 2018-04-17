Санкции США могут стоить банкам более 5% годовой прибыли

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Президент Сбербанка Герман Греф Евгений Разумный / Ведомости

Волатильность на рынках, спровоцированная санкциями США, скажется на финансовых результатах банков, сказал во вторник президент Сбербанка Герман Греф. Влияние может составить 80–100 млрд руб., из которых большая часть – это переоценка через капитал, другая часть — через финансовый результат, уточнил он. «Понятно, что курс доллара имеет влияние на капитал и на финансовый результат, и второе – на облигации», – сказал он (цитата по ТАСС). Рыночная волатильность может негативно повлиять на финансовый результат и капитал Сбербанка, признал Греф.

Объявленные минфином США 6 апреля санкции против российского бизнеса обрушили российский фондовый рынок и курс рубля, усугубило ситуацию усиление напряженности в Сирии. 9 апреля котировки Сбербанка на Московской бирже упали почти на 20%. Дешевели и бумаги других банков: ВТБ (-8,8%), «Возрождения» (-6,4%), банка «Санкт-Петербург» (-8%), МКБ (-3,3%).

80–100 млрд руб. – это порядка 10% от финансового результата сектора за прошлый год, говорит аналитик «Эксперта РА» Станислав Волков. В прошлом году совокупная прибыль банков сократилась на 15% – до 790 млрд руб., следует из данных ЦБ. АКРА прогнозирует прибыль банковского сектора на конец 2018 г. на уровне 900 млрд руб. ЦБ ожидает прибыль банковского сектора в 2018 г. в размере 1,5 трлн руб., говорила в феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Так что названные Грефом 80–100 млрд руб. – достаточно заметная цифра для рынка, считает Волков. Он полагает, что оценка Грефа включает в себя не только переоценку портфеля ценных бумаг, но и возможное сокращение маржинальности из-за роста стоимости фондирования.