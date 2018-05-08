ВТБ снижает ставки автокредитов на новые иномарки

Новые ставки будут действовать только при покупке пяти марок машин у партнеров банка

Ранее в этом году ВТБ неоднократно снижал ставки автокредитов, по ряду программ – в феврале и марте Максим Стулов / Ведомости

ВТБ снижает ставки по партнерским программам автокредитования в среднем на 2 процентных пункта (п. п.), следует из сообщения банка. Новые условия будут применяться при покупке в кредит только новых автомобилей Jaguar, Land Rover, Suzuki, Volvo и Lifan.

Минимальные ставки при покупке в кредит Jaguar и Land Rover составят 3,2% годовых, Volvo – 4% годовых (с учетом дисконта в размере 0,5 п. п. при оформлении карты «Автолюбитель»). Автомобили марки Suzuki доступны по ставкам от 2,5%, Lifan – от 6,5% годовых с учетом оформления страхования жизни.

Кредитные ставки банка зависят от срока займа и первоначального взноса, внесенного заемщиком.

По стандартным программам банка кредиты выдаются на срок от года до пяти лет, а для марок Jaguar и Land Rover срок может быть увеличен до семи лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства, для автомобилей Volvo – 10%.

Указанные минимальные ставки банк предлагает при кредитовании на срок до года клиентам, готовым внести первоначальный взнос в размере 40–50% в зависимости от марки и кредитной программы.

Ранее в этом году ВТБ неоднократно снижал ставки автокредитов, по ряду программ – в феврале и марте.

В результате за I квартал 2018 г. ВТБ выдал автокредитов на 14,7 млрд руб. (+18% к I кварталу 2017 г.); портфель банка в данном сегменте – 100 млрд руб.

Снижение ставок многими банками способствует росту автокредитования в целом. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), автокредитование в I квартале 2018 г. выросло на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 115,1 млрд руб. Всего за квартал, по данным НБКИ, было выдано 164 300 кредитов на новые и подержанные автомобили.

«Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка», – делится наблюдениями генеральный директор НБКИ Александр Викулин. По его словам, ситуация с просрочкой в автокредитовании существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования.

Рост автокредитования поддерживает продажи автомобилей, считает Викулин. «Уже шестой квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», – констатирует исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

По данным агентства, за последний квартал в России было продано 326 500 новых автомобилей против 280 300 в I квартале 2017 г.

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