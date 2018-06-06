Сбербанк и РЖД дадут 25%-ную скидку на билеты молодежи

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Партнеры также планируют предоставлять скидки на железнодорожные билеты, оплаченные пенсионными картами Сбербанка
Евгений Биятов / РИА Новости
Рублевая скидка на покупку железнодорожных билетов по молодежной карте Сбербанка составит 25% от его стоимости. Она будет предоставляться в рамках совместного социально-значимого проекта операторов программ лояльности «Спасибо от Сбербанка» («Центр программ лояльности») и «РЖД бонус» (Федеральная пассажирская компания), которые заключили соглашение о сотрудничестве. Это следует из сообщения банка.
Сроки запуска преференции по молодежной карте пока обсуждаются партнерами, в настоящий момент разрабатывается механизм, который позволит клиенту при оплате молодежной картой получать скидку максимально простым и удобным способом, сообщила «Ведомостям» пресс-служба «Центра программ лояльности».
Партнеры также планируют предоставлять скидки на железнодорожные билеты, оплаченные пенсионными картами Сбербанка. Величина скидки при оплате билетов пенсионной картой, как время запуска льготы, пока не определены.
Молодежная карта Сбербанка — это специальная дебетовая карта для клиентов в возрасте 14-25 лет с пониженным тарифом на обслуживание (150 руб.) и повышенными бонусами «Спасибо» за покупки у ряда партнеров программы лояльности.
Пенсионная карта — дебетовая карта, предназначенная для получения пенсии и других социальных выплат от Пенсионного фонда России. Пенсионеры получают карту бесплатно, по карте начисляется 3,5% на остаток.
Также клиенты Сбербанка получат дополнительные возможности для обмена бонусов «Спасибо» на железнодорожные билеты, указывает гендиректор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.
На сегодняшний день в программе «Спасибо от Сбербанка» участвуют 34 млн человек, в программе «РЖД Бонус» — 3,3 млн человек.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
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«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
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Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
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Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)