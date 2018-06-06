Сбербанк и РЖД дадут 25%-ную скидку на билеты молодежи

Но когда ею можно будет воспользоваться, пока неизвестно

Партнеры также планируют предоставлять скидки на железнодорожные билеты, оплаченные пенсионными картами Сбербанка Евгений Биятов / РИА Новости

Рублевая скидка на покупку железнодорожных билетов по молодежной карте Сбербанка составит 25% от его стоимости. Она будет предоставляться в рамках совместного социально-значимого проекта операторов программ лояльности «Спасибо от Сбербанка» («Центр программ лояльности») и «РЖД бонус» (Федеральная пассажирская компания), которые заключили соглашение о сотрудничестве. Это следует из сообщения банка.

Сроки запуска преференции по молодежной карте пока обсуждаются партнерами, в настоящий момент разрабатывается механизм, который позволит клиенту при оплате молодежной картой получать скидку максимально простым и удобным способом, сообщила «Ведомостям» пресс-служба «Центра программ лояльности».

Партнеры также планируют предоставлять скидки на железнодорожные билеты, оплаченные пенсионными картами Сбербанка. Величина скидки при оплате билетов пенсионной картой, как время запуска льготы, пока не определены.

Молодежная карта Сбербанка — это специальная дебетовая карта для клиентов в возрасте 14-25 лет с пониженным тарифом на обслуживание (150 руб.) и повышенными бонусами «Спасибо» за покупки у ряда партнеров программы лояльности.

Пенсионная карта — дебетовая карта, предназначенная для получения пенсии и других социальных выплат от Пенсионного фонда России. Пенсионеры получают карту бесплатно, по карте начисляется 3,5% на остаток.

Также клиенты Сбербанка получат дополнительные возможности для обмена бонусов «Спасибо» на железнодорожные билеты, указывает гендиректор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

На сегодняшний день в программе «Спасибо от Сбербанка» участвуют 34 млн человек, в программе «РЖД Бонус» — 3,3 млн человек.

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