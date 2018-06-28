С 1 июля бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир»

Основная часть клиентов Сбербанка, работающих в бюджетной сфере, получила карты «Мир», это 10 млн человек, констатирует представитель банка Евгений Егоров / Ведомости

С 1 июля работники бюджетной сферы смогут получать зарплату только на национальную карту «Мир» или на счета, к которым не привязаны никакие карты вовсе, – так говорит закон.

Если к зарплатному счету привязана иная, чем «Мир», карта, банк не сможет зачислить деньги на этот счет, объясняет представитель Сбербанка. Их придется перевести на счет невыясненных сумм, подтверждает представитель «Открытия». Банки планируют уведомлять клиента сразу после поступления таких средств и предлагать забрать деньги наличными в отделении – либо дать распоряжение о переводе на счет, к которому привязана карта «Мир», или счёт без карты. На это отводится 10 рабочих дней, по истечении которых деньги вернутся в бюджет.

Эти правила касаются госслужащих, работников госорганов и госучреждений, получателей государственных стипендий. Тем, кто получает выплаты из бюджета реже одного раза в год или постоянно живет за границей, оформлять «Мир» не нужно, говорится в законе.

Зарплату на карту «Мир» уже получает порядка 95% работников бюджетной сферы, эта цифра увеличивается ежедневно, сообщил представитель ЦБ. В годовом отчете ЦБ сказано, что зарплата на «Мир» должна перечисляться примерно 17 млн человек, могут они получать зарплату и наличными.

Основная часть клиентов Сбербанка, работающих в бюджетной сфере, получила карты «Мир», это 10 млн человек, констатирует представитель банка, но сколько клиентов не успеет перейти на «Мир» к 1 июля, не говорит. Представитель ВТБ сообщал, что на «Мир» переведено абсолютное большинство клиентов-бюджетников, в «Открытии» говорят о 99% клиентов, в Райффайзенбанке – о 95%, всего 500 человек еще не получили карты, в Промсвязьбанке – о 97%, но оставшиеся 3% клиентов просто не забрали карты в отделении. Директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин уверяет, что все клиенты-бюджетники переведены на «Мир». По словам руководителя розничного бизнеса Альфа-банка Майкла Тача, банк готов к исполнению закона, что позволит не возвращать выплаты клиентов. Представители Газпромбанка и Россельхозбанка на запрос не ответили.

Чтобы получать деньги на карту «Мир», клиенту нужно написать в бухгалтерии заявление, говорит представитель Сбербанка: о выпуске «Мира» и о переводе зарплаты или стипендии на счет, привязанный к этой карте. Райффайзенбанк после 1 июля будет самостоятельно открывать новые счета зарплатным клиентам-бюджетникам в том случае, если к их счетам привязана карта платежной системы, отличной от «Мира», а деньги из бюджета уже пришли, рассказывает руководитель группы зарплатных проектов Райффайзенбанка Артур Зиганшин. В подобной ситуации Сбербанк, сказал его представитель, будет искать подходящий счет среди уже открытых у клиента.

Положение, регулирующее возврат зарплат в бюджет, противоречит трудовому праву, считает партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов: по Трудовому кодексу работник по согласованию с работодателем определяет способ получения зарплаты и порядок выплаты денег определяется только трудовым договором. Исключений из этого правила нормы трудового законодательства не содержат, уверен Ушкалов, зачисление денег обратно на бюджетный счет незаконно и должно повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

Прямого противоречия трудовому законодательству здесь нет, возражает зампред совета некоммерческого партнерства «Юристы за трудовые права» Сергей Саурин. Право на получение зарплаты работник не теряет, объясняет он, вопрос в том, реализует ли он это право. Работодатель, если работник по такой причине не получил зарплату своевременно, ответственности за задержку заработной платы не несет, считает Саурин: сам факт перечисления средств снимает с него ответственность за их дальнейшую судьбу.