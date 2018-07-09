Сбербанк сохранит футбольный вклад с повышенной ставкой до окончания ЧМ-2018

Ранее банк обещал продлевать его до завершения участия в турнире российской сборной

Максим Стулов / Ведомости

Поражение сборной России в матче с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2018 не помешало Сбербанку сохранить в линейке продуктов вклад с повышенной ставкой, запущенный 15 июня в честь первой победы российской команды в турнире.

«В честь отличной игры нашей команды мы приняли решение продлить срок действия вклада «Побеждай» до 15 июля, последнего дня соревнований», – передал через представителя зампред правления Сбербанка Александр Торбахов.

Также до 15 июля Сбербанк продолжит выпуск «карт надежды и гордости» со специальным дизайном с памятными моментами спортивного события, сообщила пресс-служба банка.

Сбербанк предложил клиентам промо-вклад «Побеждай» с повышенной ставкой 6% годовых в честь победы сборной России в первом матче чемпионата мира по футболу. Вклад открывается на срок 6 месяцев в офисах либо дистанционно; минимальная сумма – 50 000 руб. Торбахов назвал тогда вклад подарком российским болельщикам.

Прием вклада может быть продлен на все время участия сборной в ЧМ-2018, обещалось в сообщениях банка. Первоначально предполагалось, что его можно будет открыть до 26 июня, затем до 2 июля, а после выхода сборной России в четвертьфинал прием вклада был продлен до 8 июля.

До введения вклада максимальная ставка розничного вклада Сбербанка не превышала 4,45% годовых (депозит «Сохраняй онлайн», при вложении от 400 000 руб. на срок от 6 месяцев), а VIP-вклада – 5,55%.

Банк пошел на это, несмотря на хорошее положение со свободной ликвидностью, признавали банковские аналитики после появления вклада. В частности, аналитик Fitch Александр Данилов подчеркивал, что у Сбербанка избыток свободной ликвидности, банк регулярно размещает деньги на депозитах в ЦБ.

Введение Сбербанком вклада с такой высокой ставкой, в частности, привело к резкому росту во второй декаде июня средней максимальной ставки вкладов в топ-10 банков по размеру портфелей средств населения. Она выросла с 6,05 до 6,45%. В третьей декаде июня индикатор немного снизился – до 6,41% – из-за действий других участников «десятки».

После отмены футбольного вклада Сбербанком средняя максимальная ставка топ-10 вернется примерно на прежний минимум, считает управляющий директор НРА Павел Самиев.

На решение Сбербанка продлить вклад со ставкой 6% могли повлиять и действия конкурентов, считает представитель банка из топ-30.

В частности, банк ВТБ в минувший четверг предложил клиентам свой сезонный вклад «Максимальный» с повышенной ставкой 6,4% годовых сроком 120 дней и минимальной суммой вложений 50 000 руб. Его можно открыть до 31 августа. Комментируя введение вклада, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ Андрей Осипов отмечал, что до конца года банк намерен нарастить портфель привлеченных средств физлиц на 735 млрд руб., т. е. в 3 раза быстрее рынка.

По итогам пяти месяцев 2018 г. портфель привлеченных средств населения ВТБ превысил 3,4 трлн руб. В Сбербанке, по данным его неконсолидированной отчетности, к 1 июля портфель вкладов достиг 12,365 трлн руб. Портфель вкладов Сбербанка по итогам пяти месяцев 2018 г. составлял 12,22 трлн руб.

Слезы после матча России и Хорватии