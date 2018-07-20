Неликвидные бонды «Открытие холдинга» кому-то понадобились

За двадцать минут на Московской бирже их было продано на 1,57 млрд рублей

Холдинг провел серию реструктуризаций уже после того, как потерял главный актив: в августе банк «ФК Открытие» отправился на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ Юлия Гайсина / Ведомости

В четверг, 19 июля, на Московской бирже прошли аномально крупные сделки с облигациями «Открытие холдинга». Восемь сделок на 1,57 млрд руб. были совершены в течение 20 минут – с 17.17 до 17.37 мск.

Речь идет о восьми выпусках облигаций холдинга – они, как и остальные семь, были реструктурированы в конце прошлого года. Котировки бумаг, с которыми были совершены сделки, находятся на уровне 0,1-25% от номинала.

Самая крупная сделка – на 1,29 млрд руб. – прошла с бумагами серии БО-04, при этом среднедневной оборот по этим бумагам за последний месяц составил 592,6 руб. Размеры сделок по другим выпускам бондов составил от 388 341 до 120 млн руб.

Холдинг провел серию реструктуризаций уже после того, как потерял главный актив: в августе банк «ФК Открытие» отправился на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Именно банк оказался крупнейшим держателем бондов холдинга, говорил ранее представитель «Открытие холдинга».

Вероятно, бумаги мог продать «ФК Открытие» или же входящие в группу негосударственные пенсионные фонды (НПФ), предполагает портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Константин Артемов. А покупателем мог стать Фонд плохих активов, создающийся на базе санируемого банка «Траст», продолжает Артемов. НПФ имеют право совершать сделки с ценными бумагами только через биржу, напоминает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

В Фонде плохих долгов будут консолидированы все плохие и непрофильные активы санируемых банков. Представитель «ФК Открытие» отказался говорить, продавал ли банк или его НПФ бонды «Открытие холдинга» на бирже. По его словам, сейчас идет подготовка к выделению непрофильных активов группы в «Открытие специальный» для последующей передачи Фонду плохих долгов.

Представитель ЦБ не ответилна вопрос, продавали ли пенсионные фонды «Открытия» бумаги холдинга на бирже. Зампред ЦБ Василий Поздышев передал через пресс-службу, что «Траст» уже начал выкупать проблемные активы у НПФ группы «Открытие», страховой компании «Росгосстрах» и Бинбанка. У пенсионных фондов осталось плохих активов на 1 млрд руб., следует из его слов: остальные активы на 23 млрд руб. уже выкуплены «Трастом». В конце июня 2018 г. был осуществлен выкуп активов у «Росгосстраха», добавил Поздышев.

Также крупным держателем бондов «Открытие холдинга» является и Onexim Holdings Limited Михаила Прохорова, компании принадлежат облигации номинальной стоимостью 1,3 млрд руб. Onexim купил бонды холдинга спустя два дня после того, как стало известно о санации «ФК Открытие». После того как холдинг сообщил о намерении провести реструктуризацию, компания потребовала в суде вернуть номинал бондов и накопленный купонный доход. Суд иск Onexim не поддержал. «Ведомости» ожидают комментария от представителя Onexim.