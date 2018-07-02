ЦБ может запустить банкротство «Открытие холдинга»

Эти 28 млрд руб. лежали на депозите в «Трасте», и «Открытие холдинг» указывал, что деньги должен вернуть банк, а не компания Максим Стулов / Ведомости

ЦБ может запустить процедуру банкротства «Открытие холдинга», если тот не погасит задолженность перед банками группы «Открытие» на 335 млрд руб., заявил в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Василий Поздышев. В интервью он не сказал, из чего сложилась эта задолженность.

Санируемый «ФК Открытие» – один из крупнейших держателей бондов «Открытие холдинга», говорил ранее «Ведомостям» представитель последнего. В прошлом году холдинг реструктурировал все 15 выпусков своих рублевых облигаций на 249 млрд руб. Кроме того, ЦБ считает, что «Открытие холдинг» все еще должен по кредиту на 28 млрд руб., который выдавался на санацию «Траста» еще в 2015 г. Его срок истекал в 2021 г., но после того как «Траст» отошел в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) вместе с «ФК Открытие», Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало вернуть заем досрочно.

Эти 28 млрд руб. лежали на депозите в «Трасте», и «Открытие холдинг» указывал, что деньги должен вернуть банк, а не компания. Кроме того, холдинг предлагал АСВ взыскать обеспечение по займу – 778 млн облигаций федерального займа «Россия-2030» на 28,5 млрд руб. «Траст» депозит на 28 млрд руб. списал, ссылаясь на то, что по закону банк должен прекратить обязательства перед прежними собственниками, а холдинг все равно остался должен: АСВ передало права требования по займу в «Рост банк».

«Момент первый: списание этих средств и сохранение долга "Открытие холдинга" перед банком "Траст" было сделано в силу норм закона. Все остальные комментарии холдинга относятся к их собственной оценке, что справедливо, что несправедливо. Мы действуем строго в правовом поле», – говорит Поздышев. «Второе, если мы вторгаемся в область "справедливо или несправедливо", то нужно отметить, что холдинг должен всем банкам и финансовым компаниям группы "Открытие", включая "Траст", не 28 млрд руб., а, как минимум, в 10 раз больше – около 300 млрд руб. И холдинг до сих пор не раскрыл, куда эти деньги руководство холдинга направило», – продолжил зампред ЦБ.

По его словам, ЦБ рассчитывает, что холдинг раскроет те объекты инвестиций, в которые пошли эти средства, и вернет деньги либо активы.

29 июня в картотеке арбитражных дел был зарегистрирован иск «Открытие холдинга» к АСВ. Он пока не принят к производству, сумма претензий не раскрывается.

Долг холдинга перед банками группы «Открытие» составляет 161,4 млрд руб. по кредитам и 162 млрд руб. по облигациям, говорит представитель холдинга. При этом холдинг считает непогашенным долг банка «Траст» перед «Открытие холдингом» на 28 млрд руб., добавляет он: банк списал обязательство с нарушениями закона. «Вопрос с нашей задолженностью перед группой "Открытие" мы обсуждаем с представителями группы в рабочем порядке, как и остальные вопросы наших взаимоотношений, – замечает представитель холдинга. – Мы испытываем интерес к разрешению этих вопросов и наблюдаем такой же интерес со стороны наших партнеров».

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ЦБ и АСВ.