Курс рубля резко упал после заявления США о «жестких санкциях»

За час доллар и евро подорожали более чем на 40 копеек

Александра Зотова для Ведомостей

Рубль, укреплявшийся в четверг с начала торгов, к вечеру начал резко слабеть. С 17.00 мск до 18.00 мск доллар подорожал на 42 коп. до 68,53 руб., евро – на 46 коп. до 80,02 руб. При этом к 17.00 обороты по паре рубль/доллар резко подскочили – до 73,48 млрд руб.

До этого рубль укреплялся весь день: на 17.00 мск доллар подешевел к закрытию предыдущих торгов на 92 коп. до 68,11, евро – на 67 коп., до 79,56 руб. Сказалось и решение турецкого ЦБ: в четверг днем он повысил ключевую ставку с 17,75 до 24% годовых.

Сейчас мы наблюдаем достаточно сильную реакцию рынка после комментария представителя Госдепартамента США о возможности ужесточения санкций к ноябрю, говорит директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев, замечая, что пока детали не уточнены. С ним согласен эксперт «БКС брокера» Иван Копейкин.

Вечером в четверг появились сообщения о том, что администрация США готова использовать гораздо более жесткие санкции в отношении России в связи с делом Скрипалей. С таким предупреждением выступила помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх, передает ТАСС. Россия не позволила проверить свои запасы химоружия, поэтому Вашингтон готовит к ноябрю «жесткий» второй пакет санкций, следует из заявления Сингх.

Курс рубля скорректировался и на фоне снижающихся цен на нефть, говорит Копейкин: повлиял рекордный рост добычи ОПЕК в августе на 420 000 баррелей в сутки . Нефть марки Brent к 18.50 иск подешевела на 1,9% до $78,26 за барр.

Тем не менее с открытия торгов рубль укрепился на 0,6%, указывает Харлампиев: с начала недели рубль дорожал благодаря некоторому затишью на развивающихся рынках, дорогой нефти и благоприятным данным по платежному балансу.

Рынок по-прежнему ждет заседания российского ЦБ, которое состоится завтра, 14 сентября, напоминает Копейкин: если регулятор поднимет ставку хотя бы на 0.25%, это вполне может способствовать локальному укреплению рубля.