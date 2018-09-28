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Сбербанк начинает кредитовать людей без справок о доходах

Пока одолжить денег на новых условиях смогут только клиенты банка
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Сбербанк начинает выдавать потребительские кредиты без обеспечения и без предоставления подтверждающих доход документов в рамках пилотного проекта, который продлится всего две недели с небольшим, следует из сообщения банка.

Подать заявку можно как в веб-версии интернет-банка «Сбербанк онлайн», так и в отделениях банка до 14 октября.

Потребительский кредит без подтверждения доходов предоставляется всем категориям клиентов, как получающим зарплату или пенсию на карты Сбербанка, так и не получающим, уточнила пресс-служба банка.

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