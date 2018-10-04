Финансы / Банки

Сбербанк начал собирать образцы голосов клиентов

Его биометрическая платформа не связана с государственной
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Несколько сотрудников «Ведомостей» – клиентов Сбербанка в среду получили предложение сдать образец голоса. Это позволит «быстрее и безопаснее подтверждать личность» при звонке в колл-центр и сведет к минимуму дополнительные вопросы, обещает банк. Услуга доступна всем клиентам в России, сказал представитель Сбербанка.

Сотрудники «Ведомостей» дистанционно сдали Сбербанку слепки голосов, позвонив в колл-центр. Предварительно через «Сбербанк онлайн» нужно дать согласие на обработку персональных данных – не только голоса, но и изображения лица, рисунков сосудов ладони, отпечатков пальцев и «характеристик поведения при взаимодействии с автоматизированными системами банка» – и ввести код, присланный в sms. Эти данные нужны банку, чтобы идентифицировать розничных клиентов и представителей компаний, говорится в документе. Согласие дается на 50 лет, его можно отозвать, написав заявление в отделении банка.

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