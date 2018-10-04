Аналитики ЦБ определили, жителей каких регионов надо кредитовать с осторожностью

Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Где на Руси занимать хорошо

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Большую часть спроса на займы обеспечивают люди не просто с небольшими доходами, но и высоким риском его лишиться Наташа Шарапова / для Ведомостей

Такие выводы содержатся в докладе аналитиков департамента исследований и прогнозирования ЦБ (могут не отражать официальную позицию регулятора). Его авторы проанализировали спрос на кредиты и причины обращения за ними на основе исследования, проводившегося по заказу Минфина в 2013 и 2015 гг. И выяснили, что меньше всего кредитов у жителей европейской части России: Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.

В целом чем богаче регион, тем его жители закредитованнее, хотя внутри округа спрос может сильно различаться от региона к региону. Так, жители Центрального округа берут мало кредитов, так как они располагают не только высокими доходами, но и другими ликвидными активами.