Финансы / Банки

Отток валютных вкладов продолжается

Главная жертва – Сбербанк
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Отток валютных вкладов продолжается: в сентябре россияне забрали из банков 0,7% сбережений. Главная жертва набега – Сбербанк: без него валютные вклады выросли

В сентябре отток вкладов составил 0,8% после 0,6% в августе, сообщил во вторник зампред ЦБ Василий Поздышев: за месяц вклады сократились на 218 млрд руб. до 27,2 трлн руб. Рублевые вклады в сентябре уменьшились на 0,8%, валютные – на 0,7% (в долларовом эквиваленте), уточнил «Ведомостям» представитель ЦБ.

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