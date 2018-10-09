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Сбербанк компенсировал отток вкладов населения средствами компаний Андрей гордеев / Ведомости

Отток валютных вкладов продолжается: в сентябре россияне забрали из банков 0,7% сбережений. Главная жертва набега – Сбербанк: без него валютные вклады выросли

В сентябре отток вкладов составил 0,8% после 0,6% в августе, сообщил во вторник зампред ЦБ Василий Поздышев: за месяц вклады сократились на 218 млрд руб. до 27,2 трлн руб. Рублевые вклады в сентябре уменьшились на 0,8%, валютные – на 0,7% (в долларовом эквиваленте), уточнил «Ведомостям» представитель ЦБ.