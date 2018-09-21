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Сбербанк прокомментировал отток $1,2 млрд с валютных депозитов

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В августе клиенты Сбербанка забрали с валютных депозитов $1,2 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG. В Сбербанке назвали такой отток управляемой эволюцией баланса банка.

По данным агентства, с начала года валютные вклады в Сбербанке сократились почти на 10%. Доля валютных депозитов Сбербанка занимает около 29% среди общего портфеля вкладов в $324 млрд.

«Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

На долю Сбербанка пришелся наибольший отток валютных депозитов. В целом по сектору население и компании сняли с валютных вкладов в российских банках в августе $1,5 млрд, а с начала года валютные депозиты уменьшились на $5,9 млрд. Как отмечает Bloomberg, этому способствовали опасения по поводу блокировки долларовых транзакций для российских госбанков. Такую меру предусматривает рассматриваемый в конгрессе США законопроект о новых санкциях против России.

В пятницу Сбербанк объявил о повышении ставок по всей линейке долларовых вкладов, максимальная ставка теперь составляет 2%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не видит никаких рисков относительно валютных вкладов населения. У ЦБ и банковской системы с избытком хватит ресурсов, чтобы выполнить все обязательства перед вкладчиками в той валюте, в которой открывались депозиты, подчеркивала Набиуллина.

Финансы
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Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам

Ведомости
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Сбербанк повысил ставки по всей линейке долларовых вкладов, максимальная ставка в долларах при открытии депозита онлайн теперь составляет 2% годовых, ранее было 1,35% годовых, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.

Представитель Сбербанка подтвердил «Интерфаксу» факт повышения ставок. «Повышены ставки по всей линейке для всех клиентов», — уточнил собеседник агентства. Теперь клиент Сбербанка может открыть вклад в долларах США по максимальной ставке в 2% через «Сбербанк Онлайн», в случае открытия вклада в офисе банка ставка составит 1,7%.

Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Максимальная доходность — 6,7% по вкладу «Онлайк». В конце августа Сбербанк увеличил ставки по депозитам в рублях на 0,1-0,4 процентного пункта.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG сообщил, что в августе клиенты Сбербанка забрали с валютных депозитов $1,2 млрд. По данным агентства, с начала года валютные вклады в Сбербанке сократились почти на 10%. Доля валютных депозитов Сбербанка занимает около 29% среди общего портфеля вкладов в $324 млрд. Как отмечало агентство, оттоку средств способствовали опасения по поводу блокировки долларовых транзакций для российских госбанков. Такую меру предусматривает рассматриваемый в конгрессе США законопроект о новых санкциях в отношении России.

В Сбербанке назвали такой отток управляемой эволюцией баланса банка. «Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

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Политика
Новости

Суд взыскал с «Когалымавиа» более 30 млн рублей по делу о крушении А321 над Синаем

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Замоскворецкий суд Москвы в пятницу частично удовлетворил исковые требования родственников жертв крушения самолета А321 над Синайским полуостровом. Суд постановил взыскать с авиакомпании «Когалымавиа» (летала под брендом Metrojet) более 32 млн руб., передает «РАПСИ».

Также суд установил ежемесячные выплаты на общую сумму около 350 000 руб. более чем 20 родственникам, лишившимся в авиакатастрофе кормильца. Каждый из них до конца жизни будет получать от 4 000 до 30 000 руб., выплаты начнутся в установленные судом сроки. Десяти заявителям суд отказал в компенсации ущерба.

Исковое заявление было подано от порядка 140 родственников, они требовали в качестве компенсации морального вреда более 100 млрд руб. Ответчиками по иску были заявлены, помимо «Когалымавиа», страховые компании «Ингосстрах» и Allianz Global Corporate & Specialty, туристическая компания «Brisco», а также компания Aircup. Однако суд взыскал деньги только с «Когалымавиа».

По ходатайству ответчиков судебный процесс проходил в закрытом режиме. Адвокат истцов Анатолий Кучерена пояснял «Интерфаксу», что исковые заявления поданы в рамках Монреальской конвенции, к которой Россия присоединилась 21 августа прошлого года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял ее в 2005 г. Монреальская конвенция устанавливает значительно большую компенсацию, чем предусматривает российское законодательство, и регулирует только международные воздушные перевозки.

Осенью 2015 г. самолет «Когалымавиа» А321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синаем. На борту находились 224 человека, все погибли. Российское следствие назвало причиной катастрофы теракт. В феврале 2018 г. компания была признана банкротом.

Крушение самолета «Когалымавиа»

Финансы
Новости

ЦБ пообещал не ограничивать операции с долларом в случае новых санкций США

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Центробанк не остановит операции с американской валютой для российских граждан в случае введения новых санкций США, заявил первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов. Его слова приводит «Интерфакс». Те граждане, которые проводят операции с долларом, всегда эту услугу получат, это касается переводов и вкладов, подчеркнул он.

Швецов отметил, что США меньше других заинтересованы запрещать использовать кому-либо американскую валюту. «Потому что это самый выгодный в мире бизнес — печатать бумажки и в обмен на напечатанную продукцию получать все блага мира, поэтому», — пояснил первый заместитель руководителя ЦБ.

Запред ЦБ признал, что США могут ввести ограничения на безналичные расчеты для отдельных российских банков через американские платежные системы. Он не уточнил, о каких системах идет речь. «Там несколько платежных систем, и они будут недоступны, но это абсолютно никак не скажется на способности доллара обслуживать внешние торговые обороты РФ», — считает Швецов.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект, включающий новые антироссийские меры. Среди таких мер санкции в отношении нового госдолга России и госбанков. Санкции могут затронуть Внешэкономбанк (ВЭБ), Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 14 сентября заявила, что регулятор не будет принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли. По ее словам, у ЦБ нет даже мыслей на эту тему, а подобные меры могут лишь подорвать доверие к банковской системе.

Кто попал под новые санкции США

Экономика
Новости

Фунт упал к доллару после заявления Мэй о тупике в переговорах по Brexit

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Курс британского фунта подешевел к доллару США почти на 1,5% после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о тупике в переговорах по Brexit. По состоянию на 16.45 один фунт стерлингов стоит чуть больше &1,3.

В пятницу Мэй заявила, что переговоры с Евросоюзом по Brexit «зашли в тупик». Британский премьер предлагала «мягкий» вариант Brexit, предполагающий создание зоны свободной торговли с ЕС.

Теперь Мэй призвала соотечественников готовиться к выходу из ЕС без заключения соглашения о сохранении доступа к единому рынку. В то же время она отметила, что Brexit лучше реализовать без сделки, чем с невыгодной для Британии сделкой.

Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 29 марта 2019 г.

Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit

Политика
Новости

Орешкин сообщил о провале консультаций с США по спору в ВТО

Ведомости
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Россия провела консультации с США во Всемирной торговой организации (ВТО) по российскому иску из-за американских пошлин на поставку стали и алюминия, они ни к чему не привели. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

Чиновник объяснил, что процедура рассмотрения претензий предусматривает консультации сторон, содержание которых, согласно правилам организации, раскрывать нельзя. «Консультации эти прошли, никакого результата они не дали», — добавил он. Теперь Россия продолжит спор по стандартной процедуре, которая, по оценкам Орешкина, может занять несколько лет.

В конце июня российские власти направили запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО. Претензии российской стороны вызвали дополнительные пошлины на сталь и алюминий, которые весной ввел президент США Дональд Трамп. ВТО отводит на проведение консультаций по спорам до 60 дней. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков ранее отмечал, что разбирательство может быть продолжено через формирование третейской группы.

Вашингтон ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу Трампа, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Россия в начале июля ответила на меры Вашингтона, установив повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого из США товара. Москва обложила дополнительными пошлинами все товары США, аналоги которых производятся в России. Орешкин говорил, что Москва оценивает ущерб от повышенных американских пошлин в $537,6 млн в год.

Политика
Новости

Осужденный за избиение и мошенничество банкир Матвей Урин вышел на свободу

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Бывший банкир Матвей Урин освободился из колонии в Тамбовской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД, а также на знакомого семьи Уриных — помощника депутата Олега Смолина Сергея Комкова. Освобождение Урина подтвердил адвокат Геннадий Шило, который защищал его в суде: «Ему сделали пересчет срока».

По словам собеседников РБК, в августе Рассказовский районный суд в Тамбовской области (в этом районе находится колония, в которой Урин отбывал наказание) удовлетворил ходатайство об уменьшении срока наказания. 6 сентября областной суд оставил решение в силе. В судах не ответили на звонки.

Адвокат Урина Александр Перелыгин отказался от комментариев, отметив, что нужно получить разрешение клиента на освещение ситуации.

Урина задержали в конце 2010 г. В ноябре 2011 г. его приговорили к 4,5 года колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена и топ-менеджера «Газпрома» Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе.

В марте 2013 г. его также приговорили к 7,5 года колонии по уголовному делу о мошенничестве. Суд установил, что Урин и еще группа людей создавали фиктивные банки и от их имени выпускали высоколиквидные ценные бумаги, которые продавали действующим банковским учреждениям. Вырученные деньги поступали на счета фирм-однодневок, подконтрольных группе. В результате этого пяти банкам был причинен ущерб на сумму почти 16 млрд руб.

В заключении Урин провел чуть менее восьми лет.

В июне Госдума приняла поправку в Уголовный кодекс, по которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.

Экономика
Новости

Орешкин рассказал о планах заместить товары США на рынке Китая

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Торговая война между США и Китаем приведет к замедлению роста мировой экономики, однако она открывает возможности для российских производителей занять ниши американских товаров на китайском рынке, сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Но при всех негативных эффектах, та ситуация, которая складывается, это большие возможности для развития двусторонних торговых отношений России с Китаем, с Индией и другими странами. У нас товарооборот с Китаем в этом году превысит $120 млрд, и это не предел. Поэтому будем искать те ниши, где Россия может замещать США на китайском рынке», – отметил Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»).

«Мы с китайскими партнерами сейчас работаем, внимательно смотрим на те товары, которые подпадают под повышенные пошлины. Для нас это означает, что американских конкурентов в этих нишах не будет, и нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы эти ниши постараться занять», – указал министр.

Ранее США объявили о введении с 24 сентября пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд, с будущего года ставка увеличится до 25%. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Китай ответит на американские действия, США приступят к третьему этапу введения пошлин – на импорт стоимостью еще $267 млрд. В таком случае США обложат пошлинами почти весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд. До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на $50 млрд.

Орешкин отметил, что торговые войны являются одним из основных факторов прогнозируемого замедления мирового экономического роста, который скажется и на экономике России. Вторым ключевым фактором станет окончание восстановительного роста в развитых странах. Кроме того, повышение инфляции в США приведет к более агрессивному повышению процентных ставок. Наконец, важным фактором являются проблемы в экономиках с дефицитами текущих счетов, например у Турции.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Бизнес
Новости

«Лукойл» начал продавать моторные масла через Amazon

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Компания «ЛЛК-интернешнл» (подразделение «Лукойла»), которая занимается производством и реализацией масел, запустила продажи моторных масел на площадке американского интернет-ритейлера Amazon, говорится в сообщении российской компании.

Через американского интернет-ритейлера «Лукойл» будет продавать синтетические моторные масла линеек Genesis и «Люкс», они доступны для заказа в Европе. Вскоре компания планирует расширить ассортимент и запустить продажи во всех регионах, где работает бизнес смазочных материалов «Лукойла».

«ЛЛК-интернешнл» производит масла и смазки на девяти заводах в России и за рубежом. Компания поставляет свою продукцию в более чем 100 стран.

Пресс-служба компании напомнила, что «Лукойл» ранее запустил собственные интернет-магазины в России, Казахстане, Турции и Китае, а также на международной площадке Alibaba.

Политика
Новости

Посольство России в Лондоне назвало фейком статью о подготовке побега Ассанжа

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Посольство России в Лондоне назвало фейком статью The Guardian о подготовке российскими дипломатами побега основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Россию. «Очередной пример дезинформации и фейковых новостей британских СМИ», — написано в официальном Twitter посольства.

Британская The Guardian сегодня написала, что в 2017 г. несколько российских дипломатов якобы вели переговоры с близкими к Ассанжу лицами об организации его побега из посольства Эквадора в Лондоне в дипломатическом автомобиле. По информации газеты, операция была разработана, но отменена за несколько дней до намеченной даты из-за рисков, признанных неприемлемыми.

По мнению газеты, это в очередной раз поднимает вопрос о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. в США, поскольку именно Wikileaks опубликовала украденную хакерами переписку предвыборного штаба Хиллари Клинтон, что нанесло ее имиджу значительный ущерб. Газета напоминает, что спецпрокурор США Роберт Мюллер прямо называл Россию причастной к хакерской атаке. Сам Ассанж утверждает, что получил переписку не от России.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

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Политика
Новости

Песков опроверг сообщения об обиде Путина на Асада

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент Сирии Башар Асад для обсуждения инцидента с российским Ил-20 несколько раз пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным, но так и не смог поговорить с ним по телефону.

Ранее в израильских СМИ появилась информация со ссылкой на министра развития Исраэла Каца. Кац якобы утверждал, что Путин не захотел говорить с Асадом. Президент Сирии был вынужден отправить в Кремль телеграмму с соболезнованиями. «Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», — передает слова Пескова «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря, президент дал свою оценку произошедшей трагедии на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «[Оценка главы государства] не требует каких-то дополнительных разъяснений», — добавил Песков.

Путин 18 сентября назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 г.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 членами экипажа 17 сентября был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200. Минобороны России считает, что под удар его подставили израильские самолеты. Власти Израиля отрицают вину своих ВВС и возлагают ответственность на правительственные войска Сирии.

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Политика
Новости

Кремль назвал две причины американских санкций

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У санкций, введенных США против России 20 сентября, есть два фактора, в частности недобросовестная конкуренция. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, США, вводя санкции, пытаются «нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей». Продукция российского ВПК «не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна», подчеркнул Песков.

Второй фактор, по мнению представителя Кремля, — «продолжающаяся санкционная истерика Вашингтона». Она, отметил Песков, «весьма многогранна в своих воплощениях» и «продолжает доминировать у наших американских коллег».

Ранее 21 сентября санкции прокомментировал МИД России. Он заявил, что ограничительные меры стали «национальной забавой» в США. Также на санкции ответил и МИД Китая, чья организация попала под ограничения из-за закупок у «Рособоронэкспорта». Министерство выразило возмущение и подчеркнуло, что сделало США «резкое представление».

20 сентября США ввели санкции против 33 россиян, в частности 12 «офицеров ГРУ» и бизнесмена Евгения Пригожина. Под санкции попала и организация при китайском минобороны — департамент разработки оборудования Центральной военной комиссии, а также ее директор.

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