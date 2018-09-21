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Сбербанк прокомментировал отток $1,2 млрд с валютных депозитов

В августе клиенты Сбербанка забрали с валютных депозитов $1,2 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG. В Сбербанке назвали такой отток управляемой эволюцией баланса банка.

По данным агентства, с начала года валютные вклады в Сбербанке сократились почти на 10%. Доля валютных депозитов Сбербанка занимает около 29% среди общего портфеля вкладов в $324 млрд.

«Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

На долю Сбербанка пришелся наибольший отток валютных депозитов. В целом по сектору население и компании сняли с валютных вкладов в российских банках в августе $1,5 млрд, а с начала года валютные депозиты уменьшились на $5,9 млрд. Как отмечает Bloomberg, этому способствовали опасения по поводу блокировки долларовых транзакций для российских госбанков. Такую меру предусматривает рассматриваемый в конгрессе США законопроект о новых санкциях против России.

В пятницу Сбербанк объявил о повышении ставок по всей линейке долларовых вкладов, максимальная ставка теперь составляет 2%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не видит никаких рисков относительно валютных вкладов населения. У ЦБ и банковской системы с избытком хватит ресурсов, чтобы выполнить все обязательства перед вкладчиками в той валюте, в которой открывались депозиты, подчеркивала Набиуллина.