Финансы

Новости

Греф прокомментировал идею конвертации валютных депозитов в рублевые

Сбербанк не планирует конвертировать валютные депозиты в рублевые в случае ужесточения санкций. Об этом заявил президент — председатель правления банка Герман Греф. Его слова приводит «Интерфакс». Греф подчеркнул, что такие шаги банк не рассматривает «даже в самых страшных сценариях».

Ранее президент ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg допустил, что в случае расширения санкций со стороны США банк рассмотрит возможность конвертации долларовых депозитов в рублевые по текущему курсу. Он подчеркивал, что банк готов к любому развитию ситуации, но расширение санкций рассматривает как нежелательный сценарий. «Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», — говорил Костин.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 14 сентября заявила, что регулятор не будет принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли. По ее словам, у ЦБ нет даже мыслей на эту тему, а подобные меры могут лишь подорвать доверие к банковской системе. Регулятор проработал с крупнейшими российскими банками систему мер, позволяющих выполнить все обязательства перед клиентами в случае новых санкций, отмечала она. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что ни администрация президента, ни ведомства не планируют предлагать банкам провести принудительную конвертацию долларовых вкладов при введении санкций.

Российские госбанки находятся под секторальными санкциями из-за Крыма и Украины с 2014 г. Санкции ограничивают им возможность привлекать финансирование в США. В середине августа американские сенаторы от демократической и республиканской партий подготовили законопроект, предполагающий блокировку долларовых операций крупнейших российских банков, в том числе ВТБ, Сбербанка, Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и госкорпорации Внешэкономбанк. Документ также предусматривает запрет на покупку нового российского госдолга.