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Набиуллина: у ЦБ нет планов конвертировать долларовые депозиты в рубли

ЦБ не собирается принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Никаких угроз для валютных вкладов не видим и никаких мер по принудительной конвертации мы не рассматривали, у нас даже мыслей нет на эту тему. Мы считаем, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе», — подчеркнул она (цитата по ТАСС).

По ее словам, ЦБ учитывает возможность санкций в отношении российских банков и с каждым из крупнейших банков проработал систему мер, которые позволят им решить все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами.

12 сентября в интервью Bloomberg руководитель банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что российский банковский сектор способен выстоять в случае введения против него санкций США, а клиенты банков гарантированно смогут вернуть день с долларовым депозитов. Он отметил, что рассматриваются возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в пятницу сказал, что ни администрация президента, ни ведомства не планируют предлагать банкам провести принудительную конвертацию долларовых вкладов при введении американских санкций. Он также сказал, что у России нет «четких» планов по отказу от доллара, но этот вопрос «стоит на повестке дня».