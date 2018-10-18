«Тинькофф банк» запустил сервис выгодного обмена валют
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«Около трех лет назад я встречался с основателем Revolut Николаем Стронским, и он предложил инвестировать 50 млн фунтов, по тем временам это было 25% компании», — рассказывал основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на встрече с инвесторами 7 июня. Тиньков тогда ответил, что вместо этого готов купить всю компанию и внедрить сервис для «Тинькофф». Но переговоры ни к чему не привели.
Revolut, британский финтех-стартап с российскими корнями, помогает держателям его карт расплачиваться по всему миру без дополнительных комиссий за конвертацию и делать трансграничные переводы. В начале июня компания объявила о выходе в Россию, ее партнером стала Qiwi, чью банковскую лицензию будет использовать сервис.
Сервис «Тинькофф банка» заработал в четверг, 18 октября, сообщил «Ведомостям» его представитель. «Тинькофф банк» дал клиентам возможность расплачиваться с помощью дебетовой карты в 30 валютах — чтобы избежать больших комиссий при конвертации в зарубежных поездках, говорит он.
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