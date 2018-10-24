Перестраховочная дочка ЦБ примет все риски от новых санкций
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Премии Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) за девять месяцев выросли на 68% до 8,8 млрд руб., сообщила финансовый директор Ольга Крымова. Этому способствовали в том числе апрельские санкции США, объяснила она: благодаря им доля санкционного бизнеса в портфеле РНПК достигла 25% (2,1 млрд руб.).
Правительство и ЦБ создали РНПК в 2016 г. для перестрахования дорогих стратегических проектов (например, строительства Крымского моста) и бизнеса, оказавшегося под санкциями. Она обязана принимать не менее 10% санкционных рисков, которые страховщики пытаются перестраховать. Санкции, о которых говорит Крымова, введены 6 апреля. Попавшие под них российские граждане и компании обеспечили РНПК около 900 млн руб. премий, но вместе с ними примерно 100 млрд руб. ответственности, добавила Крымова.
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