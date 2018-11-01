Сбербанк заработал больше, чем ждали аналитики

Президент Сбербанка Герман Греф Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк заработал 655,5 млрд руб. чистой прибыли за январь - сентябрь, что на 13,7% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в его отчетности по МСФО. В III квартале чистая прибыль банка составила 228 млрд руб. (+1,8%).

Результаты Сбербанка оказались выше консенсус-прогноза: аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ждали 618 млрд и 191,5 млрд руб. соответственно.

Президент банка Герман Греф называл целью банка 1 трлн руб. годовой прибыли к 2020 г.

Чистые процентные доходы в III квартале по сравнению с прошлым годом выросли на 3,2% до 359,3 млрд руб., комиссионные – на 17,7% до 114,6 млрд руб. Основные источники комиссионного дохода – расчетно-кассовое обслуживание (49,5 млрд руб.) и операции по картам (41,8 млрд руб.).

Расходы на резервы и переоценку кредитов из-за ухудшения их качества увеличились более чем в 1,5 раза по сравнению с III кварталом 2017 г. – до 78,1 млрд руб. Банк объясняет это в том числе ослаблением курса рубля.

Кредиты компаниям за июль - сентябрь выросли на 2% до 13,7 трлн руб., физическим лицам – на 6,8% до 6,4 трлн руб. Сбербанк видит у населения спрос на кредиты и объясняет это «сложившимся уровнем процентных ставок». Рост розничных кредитов помог госбанку сохранить их доходность на уровне 13%, говорится в пресс-релизе банка, в то время как доходность кредитов компаниям снизилась на 40 б. п. до 7,9%.

Средства компаний на счетах в Сбербанке выросли в июле - сентябре на 10% до 7,2 трлн руб., а вот средства населения не изменились (рост 0,2% до 12,6 трлн руб.).

В III квартале выросла волатильность как на глобальных рынках, так и на российском, приводятся в сообщении банка слова зампреда Александра Морозова. Но банк уверен, что достигнет финансовых целей на 2018 г.

На открытии торгов Московской биржи обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,16% к закрытию среды до 189,5 руб., привилегированные акции, напротив, выросли – на 0,15% до 163,55 руб. К 11.30 мск обыкновенные акции выросли до 191,1 руб., префы – до 164,88 руб., после чего бумаги начали дешеветь. К 13.15 мск обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка скорректировались до 188,2 и 163,02 руб. соответственно.

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