Минфин разместил чуть больше половины ОФЗ
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Минфин в среду, 7 ноября, провел два аукциона ОФЗ – он предложил два выпуска по 10 млрд руб. с погашением в 2024 и 2029 гг. Однако из 20 млрд руб. министерству удалось разместить чуть более половины – 11,2 млрд руб.
На первом аукционе Минфин продал меньше половины шестилетних ОФЗ: 4,7 млрд из 10 млрд руб. Спрос составил 12,7 млрд руб., средневзвешенная доходность – 8,59% годовых. К 12.20 мск среды эти бумаги торговались на Московской бирже с доходностью 8,58% годовых.
Не задался и второй аукцион, состоявшийся двумя часами позже: Минфин продал 11-летние ОФЗ на 6,5 млрд руб. из предложенных 10 млрд. Спрос оказался меньше предложения и достиг только 9 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,75%. На Московской бирже к 15.25 мск доходность этих бумаг составляла 8,73% годовых.
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