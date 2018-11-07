Минфин разместил меньше половины шестилетних ОФЗ
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Минфин в среду, 7 ноября, продал меньше половины среднесрочных ОФЗ с погашением в 2024 г.: он разместил бумаги только на 4,7 млрд руб. из предложенных 10 млрд руб. Спрос на бумаги составил 12,7 млрд руб., средневзвешенная доходность – 8,59% годовых.
На Московской бирже бумаги этого выпуска в среду дешевели: если к закрытию торгов вторника их доходность достигала 8,54% годовых, то перед началом аукциона к 12.20 мск среды она выросла до 8,58% годовых.
Формально спрос на аукционе превысил предложение, но большая часть заявок, по-видимому, оказалась неконкурентоспособной, говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Инвесторов напугали вчерашние заявления госдепартамента США, и они решили запросить повышенную премию».
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