Минфин разместил меньше половины шестилетних ОФЗ

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Минфин проведет еще один аукцион по размещению гособлигаций Евгений Разумный / Ведомости

Минфин в среду, 7 ноября, продал меньше половины среднесрочных ОФЗ с погашением в 2024 г.: он разместил бумаги только на 4,7 млрд руб. из предложенных 10 млрд руб. Спрос на бумаги составил 12,7 млрд руб., средневзвешенная доходность – 8,59% годовых.

На Московской бирже бумаги этого выпуска в среду дешевели: если к закрытию торгов вторника их доходность достигала 8,54% годовых, то перед началом аукциона к 12.20 мск среды она выросла до 8,58% годовых.

Формально спрос на аукционе превысил предложение, но большая часть заявок, по-видимому, оказалась неконкурентоспособной, говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Инвесторов напугали вчерашние заявления госдепартамента США, и они решили запросить повышенную премию».