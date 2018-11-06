Минфин планирует разместить ОФЗ еще на 20 млрд рублей
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В среду, 7 ноября, Минфин предложит инвесторам два выпуска ОФЗ на 10 млрд руб. каждый – с погашением в 2024 и 2029 гг., сообщило ведомство.
К 16.10 мск шестилетние ОФЗ на Московской бирже торговались с доходностью 8,51% годовых, а 11-летние – с доходностью 8,66% годовых.
Минфин уже три недели подряд проводит по два аукциона, предлагая инвесторам ОФЗ на 20 млрд руб., но пока министерству еще ни разу не удавалось занять всю планируемую сумму. 24 октября Минфин разместил весь шестилетний выпуск на 10 млрд руб., а длинные бумаги с погашением в 2034 г. продал только на 4,2 млрд из 10 млрд руб. На прошлой неделе, 31 октября, министерство скорректировало предложение и вышло на рынок с трехлетними ОФЗ на 15 млрд руб., а также с длинными бумагами на 5 млрд руб. с погашением в 2029 г. Разместить все бумаги опять не удалось – Минфин смог продать трехлетние ОФЗ только на 12,2 млрд руб. Более успешным оказался аукцион по длинным бумагам: Минфин разместил все 5 млрд руб., а спрос превысил предложение почти втрое.
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