Минфин предложит ОФЗ на 20 млрд рублей
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В среду, 31 октября, Минфин разместит ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2021 г. и бумаги на 5 млрд руб. с погашением в 2029 г., сообщило ведомство. К 16.20 трехлетние ОФЗ на Московской бирже торговались с доходностью 8,25% годовых, а 11-летние – с доходностью 8,68% годовых.
В сентябре Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ – на рынок ведомство вернулось лишь в начале октября, разместив трехлетние и шестилетние выпуски по 10 млрд руб. каждый. Но тогда Минфин продал только 74% выпуска шестилетних ОФЗ. Через неделю, 10 октября, Минфин полностью разместил пробный трехлетний выпуск на 5 млрд руб., а 17 октября – шестилетние бумаги на 10 млрд руб., причем без премии к рынку. На обоих аукционах спрос превышал предложение минимум втрое. На прошлой неделе, 24 октября, Минфин снова успешно разместил шестилетние ОФЗ еще на 10 млрд руб., а спрос превысил предложение в 2,5 раза. В прошлую же среду министерство попыталось выйти на рынок с бумагами с погашением в 2034 г., но неудачно: хотя Минфин предложил инвесторам длинные ОФЗ впервые с августа, разместить удалось только 42% из выпуска на 10 млрд руб. Спрос тогда составил 9,5 млрд руб.
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