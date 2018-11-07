ОСАГО почти не подорожает

Статья опубликована в № 4691 от 08.11.2018 под заголовком: Натура взяла свое

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После либерализации тарифов ОСАГО средняя стоимость полиса для владельцев легковых автомобилей вырастет незначительно Максим Стулов / Ведомости

После либерализации тарифов ОСАГО средняя стоимость полиса для владельцев легковых автомобилей вырастет незначительно, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин: «Рост, если он и будет, не должен превысить, по актуарным оценкам, 1,5%. Но я говорю – в среднем» (цитата по ТАСС). В мае он был менее оптимистичен, ожидая роста средней цены полиса с 5800 до 7000 руб., или на 20%.

ЦБ хочет расширить коридор базовых ставок тарифа ОСАГО на 20%: с 3432–4118 до 2746–4942 руб.